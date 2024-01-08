Perro se come 4 mil dólares, dueños recuperan parte del dinero de manera inusual: historia viral

Video Estos perritos se creyeron un truco de magia: su cara de sorpresa es lo mejor

Un perrito causó sensación en redes sociales debido a la costosa travesura que le jugó a sus dueños: se comió una parte sustancial de sus ahorros, que ya tenían destinados para trabajos de remodelación en su casa.

La historia de Cecil ha cautivado a miles de internautas: conócela.

Perro se hace viral por comer 4 mil dólares de ahorros de sus dueños

Cecil es un perro de 7 años, de la raza goldendoodle que ha pasado la mayor parte de su vida en casa de sus humanos, Carrie y Clayton Law.

Según sus dueños, “nunca había hecho nada malo”, hasta que el pasado 8 de diciembre, “se comió 4 mil dólares” en efectivo (muy contrario a otros perros que se han viralizado por ‘trabajar’ o ‘pagar’ por su comida).

Ese día, Clayton había retirado el dinero de su cuenta de ahorros para pagarles a los trabajadores que estaban levantando una cerca en su casa, ya que habían solicitado que les pagaran en efectivo. Cuando llegó a su hogar, dejó los billetes de 100 y 50 dólares dentro de un sobre en una mesa en su cocina, sin preocuparse de que algo les sucediera.

Con total confianza, se dispuso a hacer otras cosas. Media hora más tarde, regresó a dicha habitación y se encontró a Cecil comiendo el dinero en efectivo. Con un grito, avisó a su esposa, Carrie, lo que había sucedido. En ese momento, el ‘lomito’ dejó de mordisquear. Así lo ha relatado la joven pareja a medios como ‘The Washington Post’ y ‘CNN’.

“Cecil es un tipo tonto y muy pecular: podrías dejar un filete en la mesa y él no lo tocaría porque no le motiva la comida, pero aparentemente sí le motiva el dinero”, comentó Carrie al diario estadounidense.

Cecil "nunca había hecho nada malo, hasta se que comió 4 mil dólares" en efectivo. Imagen Instagram



La primera preocupación de los Laws no fue el dinero, sino que el integrante de su familia no corriera riesgo por esta travesura. Su veterinario les aseguró que, por su peso y tamaño, lo más probable es que no sufriera consecuencias negativas.

Esa misma noche, Cecil les ‘devolvió’ una parte del dinero que se había comido: vomitó y, entre el desecho, los jóvenes vieron pedazos de billetes. Con guante en mano y cubrebocas, los rescataron.

Los siguientes dos días, Clayton se armó de estos instrumentos para acompañar a su mejor amigo cada que hizo del baño y buscar entre sus heces por más billetes.

El siguiente paso fue lavar, literalmente, el dinero y pegarlo como si fuera un rompecabezas para cambiarlos por otros nuevos. En Estados Unidos, los bancos pueden reemplazar un billete roto siempre y cuando su serie sea legible y se entregue, cuando menos, a la mitad.

Curiosamente, cuando Carrie habló a su banco para comentar lo que le había pasado, el gerente le dijo que no era poco común que los perros se coman dinero en efectivo. Al parecer, hay algo en su olor que les atrae.

Así, los Laws pudieron recuperar una parte importante de sus ahorros, 3 mil 550 dólares.

Los dueños de Cecil pudieron recuperar parte de su dinero de sus desechos. Imagen Instagram



Lo faltante, dijo Carrie a ‘The Washington Post’, intententarán recuperarlo a través del Departamento del Tesoro.

Los billetes que se hayan perdido por completo los convertirán en obras de arte con Cecil como protagonista, según mostraron en un video de Instagram publicado el 14 de diciembre pasado. Fue a partir de esta publicación que su historia se hizo viral (con más de 200 mil ‘likes’ en la red social) y que medios estadounidenses decidieron entrevistarlos.

Internautas quedan cautivados con la historia de perro que se comió los ahorros de sus dueños

Ya que los propios humanos de Cecil se tomaron con humor la situación, era de esperarse que el resto del Internet siguiera en ese tono.

Los cientos de comentarios que dejaron debajo del video viral, expresaron cosas como:

“El rompecabezas que nadie querría tener que completar esta Navidad”, “Darle billetes de comer a tu perro es malo para su salud, si realmente quieres darle algo caro, compra otra marca de croquetas”, “Por favor no hagas esto. Si sigues alimentando a tu perro de esta manera, se volverá arrogante, comprará una plataforma de redes sociales y comenzará a intentar colonizar el espacio exterior”, “Tengo tantas preguntas, ¿los billetes estaban bañados en salsa BBQ?”, “Cuando era pequeño, esto era lo que imaginaba que era ‘lavado de dinero’”, “Me gusta una buena historia sobre ‘lavado de dinero’” o “Esto es tan loco y gracioso”.



No obstante, tampoco faltaron quienes señalaron que no estarían dispuestos a revisar los desechos de sus perros sin importar cuánto dinero hubiera en ellos.

