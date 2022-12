Niño interrumpió en plena boda para vender dulces y así reaccionaron los novios: video viral

Algunas bodas causan polémica entre los usuarios de las redes sociales, como la de los novios que pidieron a sus invitados pagar su propia comida.

Otra que también dividió a los internautas fue la siguiente, en la que un niño hizo una inesperada aparición en plena ceremonia, te explicamos.

Niño aparece en boda para vender dulces y el video de TikTok se hace viral

El pasado 10 de diciembre, la usuaria de TikTok Alondra Martínez (@alondramartinez396), publicó un breve clip donde se encontraba celebrando su boda civil dentro de un juzgado.

Tanto ella como su novio, estaban escuchando un discurso de la mujer que dirigió la ceremonia y los proclamó marido y mujer; sin embargo, nadie esperaba que entrara un niño con una caja de mazapanes (dulces típicos mexicanos a base de cacahuate) para tratar de venderlos.

"¿Quiere mazapán?", es lo que se escucha decir al niño en medio de aquel discurso.



La misma jueza fue la que sin detener su discurso alza la mano para darle a entender al pequeño que no iban a comprar y pocos segundos después se marcha del lugar.

Internet reaccionó al

niño que trató de vender mazapanes en la boda

Esta situación tan inesperada que sucedió en Chihuahua, México, se comenzó a hacer viral por diversas razones. La primera, fue la reacción del novio quien al ver lo que estaba ocurriendo trató de aguntarse la risa.

"El novio: 'agárrame fuerte que quiero reír'", "La cara el novio es lo mejor del video", "Mis respetos, yo no hubiera podido aguantarme la risa", "El novio se quería reír y aguantó como los grandes", "Hasta que el mazapán los separe" o "El novio aguantó la risa con estilo", son algunos puntos de vista.



Otra, fue que muchos se preguntaron si al final le compraron mazapanes al pequeño, lo cual no fue confirmado por los novios.

"¿Y no le compraron mazapán?", "¿Si quisieron mazapán o no?", "Díganme que después sí le compraron al niño algunos mazapanes" o "Ojalá le hayan comprado al pequeño, él no sabía qué estaba pasando exactamente", resultaron ser otros comentarios.



Incluso, algunos apuntaron que la jueza tuvo un mal comportamiento hacia el niño y condenaron su acción, aunque otros la defendieron, ya que aseguraron que no fue grosera al dirigirse hacía él.

Alondra Martínez compartió un segundo video acompañado con el texto "Algo muy privado decíamos...", donde mostró más imágenes de su ceremonia civil y expuso su sorpresa al ver que su material se volvió tan popular que diversos medios de comunicación lo replicaron, así como pasó con la chica que se quejó porque le dieron 2 dólares de propina.