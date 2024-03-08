¿Marzo es el mes en el que más parejas se separan? Esta teoría de TikTok lo explica

Video Las fiestas de divorcio están de moda: estas mujeres demostraron que separarse no es el fin del mundo

Apenas empezó marzo y en TikTok empezó a ganar popularidad una teoría que dicta que algunas parejas podrían ver el fin de su historia de amor este mes. Pero, ¿de dónde sale esta creencia y qué tan real es? Te explicamos.

Marzo es el mes en el que más parejas terminan su relación, según teoría de TikTok

Si has abierto la red social de videos cortos en los últimos días, es probable que hayas visto videos relacionados con la “teoría” o “maldición de marzo”. Incluso, quizás te hayas cruzado con algún ‘post’ exprensando preocupación por lo que este mes podría hacerle a una relación de pareja.

Esto se debe a que, según diversos internautas, el tercer mes del año es cuando más relaciones terminan. Dependiendo del creador de contenido que exponga el tema, esto podría atender a un aumento en la serotonina por la primavera, el fin de las fiestas decembrinas y San Valentín o hasta la astrología.

La teoría de las parejas en marzo se basa en estudio

Lo cierto es que la teoría viral de que las parejas terminan en marzo tiene fundamentos científicos. Aunque, como suele suceder en las redes sociales, esos datos se extrapolaron para encajar en una narrativa más simplista.

En 2016, la Universidad de Washington publicó un estudio de la profesora de sociología Julie Brines y el candidato a un doctorado Brian Serafini, que analizaba las demandas de divorcio en el estado.

Según su investigación, en marzo y agosto fueron los meses en los que más peticiones de divorcio se presentaron entre los años 2001 y 2015.

Si bien el estudio tomó en consideración todos los condados de Washington, solo analizó este estado. A pesar de ser una muestra ‘pequeña’, fue solo cuestión de tiempo para que en redes sociales el tema se amplificara y se tomara como universal.

El estudio de la Universidad de Washington atribuía la alza de divorcios en ambos meses al fin de las vacaciones invernales y de verano de las familias.

En su momento, los académicos teorizaron que las parejas, especialmente las que tienen hijos, creen que durante las festividades pasarán un momento agradable y su situación mejorará, pero, al no cumplirse sus expectativas, deciden poner fin a la relación:

“La gente tiende a afrontar las vacaciones con expectativas crecientes. A pesar de las decepciones que hayan tenido en años anteriores, representan períodos del año en los que existe la anticipación o la oportunidad de un nuevo comienzo, algo diferente, una transición a un nuevo período de la vida. En cierto sentido, es como un ciclo de optimismo”, dijo Julia Brines.



Los autores de la investigación también se preguntaron si, tal como sucede con la tasa de suicidios, las personas se sienten más motivadas a “actuar” con la entrada de la primavera.

Un artículo de ‘The New York Times’ de 2020 señaló que en enero de ese año, las búsquedas sobre divorcio en Google en Estados Unidos habían aumentado “ligeramente”. El abogado David K. Wilkinson, de la firma Wilkinson and Finkbeiner en San Diego (California, Estados Unidos), comentó que eso explicaría la alza de las demandas de divorcio en marzo: “Tienes que empezar a recopilar la información” y la duración del trámite depende del lugar de residencia.