Taylor Swift: El extraño fenómeno que hace a sus fans olvidarse de sus conciertos

Imagina que vas al concierto de tus sueños a ver a tu ídolo y de repente cuando te preguntan por los detalles de tan impactante evento en tu vida lo has olvidado todo... Pues esto no sólo le pasó a una persona, sino a varios seguidores de Taylor Swift, Harry Styles y otros cantantes del momento.

Sin lugar a dudas, el fandom de Taylor Swift es de los más leales, personas que acampan haciendo filas para conseguir boletos para sus conciertos, que postean miles de reacciones en Internet al tenerlos o no, que suben videos interpretando sus canciones, haciendo teorías conspirativas sobre ella y sus relaciones personales, recreando sus vestuarios y pagando miles de pesos o dólares por asistir a verla interpretar sus canciones en vivo.

Fans de Taylor Swift no se acuerdan de sus conciertos: esta podría ser la razón

Sin embargo a varios de sus seguidores les ha pasado que al finalizar sus conciertos no recuerdan nada de lo que acaban de vivir, como si se tratara de algún tipo de amnesia. Sobre todo se presentaron casos en su 'The Eras Tour'.

Ewan McNay, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Nueva York, asegura que esto se debe a un exceso de emociones y al metabolismo de la glucosa.

Cuando estás muy emocionado, tus niveles de estrés aumentan, así que las neuronas asociadas con la memoria comienzan a alterarse, complicando así la formación de nuevos recuerdos: "Si un oso te persigue por sorpresa en medio del bosque, querrás combustible para que tus músculos huyan del oso, lo que provocará que toda tu energía se vaya a la supervivencia".

Esta 'amnesia' no es exclusiva de los eventos en los que la protagonista es Taylor Swift, sino que puede sucederte en cualquier otro concierto con una gran carga de emociones o si sufres alguna situación 'shockeante' (como la perdida de un ser querido o un trauma).

"Eterno resplandor de una mente sin Taylor Swift", "No me lo van a creer, pero me pasó en un concierto de Blackpink", "Me pasó con Justin Bieber", "¿Ya ven?, por eso es bueno grabar", "Me pasó con Coldplay, sólo recuerdo que era HERMOSO, igual me imaginé que era por la emoción de más", "Me pasó con AC/DC en 2009", "Me pasó cuando fui a ver a BTS y The Gazette, es como estar en shock, pero feliz", "Eso me pasó en mi past parto, no recuerdo nada del primer mes", "tuve un choque hace 4 años y no recuerdo nada entre 1 hora antes y 3 días después", compartieron algunos usuarios de TikTok sobre dicho fenómeno.

La recomendación es encontrar una posición cómoda para disfrutar de tu música favorita en vivo y grabar algunos momentos como apoyo, además de intentar respirar profundo y tratar de no emocionarte tanto si te es posible.

Y a ti, ¿Te ha pasado?