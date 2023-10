Extranjera denuncia que taxista la intentó estafar en México: le cobró mil dólares por trayecto de minutos

El pasado 29 de octubre se realizó el evento de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los eventos deportivos más importantes de la Ciudad de México, por ellos se busca que todos tengan una experiencia agradable.

Taxisto quiso cobrar mil dólares a influencer colombiana por llevarla a la Fórmula 1: Conoce la historia

A través de TikTok, la influencer Sara Orrego compartió un video en camino a la Fórmula 1, preguntando a sus seguidores quién más estaría en dicho evento, tomando un taxi, pero el señor quisó ‘pasarse de listo’ (como se dice aquí en México) al cobrarle una tarifa excesivamente alta.

“Estamos en Ciudad de México, acabamos de coger (subir/tomar) un taxi para ir a la Fórmula 1 y el señor me cobró mil dólares en mi tarjeta de crédito”, expresó.



La creadora de contenido optó por llamar a la policía y contarle la estafa de la que había sido víctima.

“Estamos acá afuera, no hemos podido entrar, y nada de que me devuelven la plata (dinero), no sé qué va a pasar”.



Al final, la historia tuvo un final feliz, ya que el taxista le devolvió en efectivo la cantidad que le cobró, cuyos billetes fueron contados por los policías. Tras pagar el dinero, el señor pudo irse sin ningún problema, situación que no le agradó a la influencer.

“Parece que lo van a dejar ir como si nada. Nos devolvió la plata, pero hizo un robo, deberían quitarle las terminales para que no siga robando a la gente”, expresó.

A través de su cuenta de Instagram, Sara Orrego compartió algunas fotografías ya dentro del recinto.

Sara Orrego recibe apoyo de fans tras casi ser estafada por un taxista

Tras el incidente, la modelo recibió el apoyo de sus seguidores con emotivos mensajes, esperando que no le vuelva a ocurrir una situación así en la capital mexicana, además de darle algunos consejos.

“Amiga, solo usa Uber en México, nada de taxis”, “Yo soy de la CDMX y nunca había visto un taxi con terminal, ni los Uber llevan terminal”, “Muchos datos muy raros: El taxi parece pirata, aquí no se cobra con terminal y cómo el tipo va a cargar con tanto dinero en efecto”, “Qué suerte que lograste localizar a la policía”, “No pagues sin ver la cantidad”, “Por lo menos deberían de quitarle el carro o la licencia”, “Estos casos son muy comunes allí, siempre hay que tener cuidado” y “Qué rabia”, fueron algunos de los comentarios.

