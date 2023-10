Alemana pone altar de Día de Muertos "a la mexicana" y le llueven críticas en TikTok por esta razón

Conforme se aproxima el Día de Muertos, los mexicanos muestran en redes sociales cómo se preparan para esta celebración.

Así, por ejemplo, surgieron múltiples videos de las mascotas fallecidas que ‘visitaron’ a sus antiguos dueños que les pusieron una ofrenda o imágenes de la preparación de estos.

En TikTok, una alemana dio mucho de qué hablar al mostrar su altar de muertos. Te contamos su historia.

Alemana presume su altar de Día de Muertos y se viraliza

‘¿Cómo chingados no?’ es una cuenta de TikTok en la que una pareja conformada por un hombre mexicano y una mujer alemana comparten videos de sus aventuras en tierras aztecas.

El pasado 30 de octubre, documentaron su visita al Mercado de Jamaica (ubicado al sureste de la Ciudad de México y conocido por una amplia variedad de productos, especialmente flores y plantas), donde planeaban comprar todo lo necesario para que la extranjera montara su primera ofrenda de Día de Muertos.



En el clip, la joven aseguró que quedó “impresionada con la cantidad de flores que había” y que, entre tantos productos a la venta, “ni sabía qué más elegir”.



Al final, la alemana mostró una foto de cómo lucía su altar de muertos: con el tradicional papel picado, un par de flores de papel, velas y fruta.

Internautas se burlan de altar de muertos viral de alemana

Si bien la mujer se mostró orgullosa y conmovida con su trabajo, el Internet rápidamente le hizo saber que, más bien, le “quedó curiosita” y no la aprobaban del todo.

Con humor, escribieron en la sección de comentarios:

“Poquito más y te llevas todo el Mercado de Jamaica”, “Como había tanto y no sabe qué comprar, mejor no compró nada”, “Creo que te faltó un pequeño detalle: hacer la ofrenda”, “Creo que no llevabas mucho dinero”, “¿Entonces solo fue a tomarse fotos en el Mercado de Jamaica?”, “Pobres muertitos, se van a empachar”, “De ver tanta comida y fruta, ya hasta me llené”, “Los muertos de la ofrenda: 'ay, mija, sigues igual de coda que de chiquita'”.



Eso sí, también se hicieron presentes los mensajes que pedían no minimizar los esfuerzos de la extranjera:

“Si es de Alemania, no es como que sepa qué poner en la ofrenda, pero hizo su intento”, “Déjenlo, ella no es de México, hizo su esfuerzo y eso es lo importante”, “Hermosa para ser la primera, puedes investigar los elementos que lleva una ofrenda así como su significado”, “Poco a poco puedes ir aprendiendo”, “Es lindo que adopten las tradiciones mexicanas, te quedó bien, lo importante es con el amor con el que se pone”.