‘El Pájaro Loco’ tendrá nueva película y sus primeras imágenes desatan lluvia de memes: "Parece botarga"

Netflix continúa siendo una de las plataformas de streaming más populares del mundo y este 2024 desea seguir sumando suscriptores con su contenido, como la nueva adaptación de ‘El Pájaro Loco’.

“Y hoy en las películas que nadie pidió”, escribió un usuario en X. Imagen Universal Pictures/X

Presentan primeras imágenes de la película ‘El Pájaro Loco’

Aunque las nuevas generaciones probablemente no sepan quién es, ‘El Pájaro Loco’ regresa este 2024 con una nueva película en Netflix, la cual mezclará acción real con CGI.

Este personaje, que fue creado en los años 40, tuvo una serie animada que fue todo un éxito, incluso es considerado como parte de la cultura popular por su singular manera de reírse.

First look at the new ‘WOODY WOODPECKER’ movie.



Releasing later this year on Netflix. pic.twitter.com/aLIHmNL8lo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 1, 2024

“Después de ser expulsado del bosque, Woody cree que ha encontrado un hogar permanente en el Campamento Woo Hoo, hasta que un inspector amenaza con cerrar el campamento”, dice la sinopsis.



De acuerdo con el sitio ‘Discussing Film’, la película se estrenará en Netflix el 12 de abril de 2024 y será una secuela directa de la cinta lanzada en 2017.

Así reaccionaron en redes al primer vistazo de la nueva película de ‘El Pájaro Loco’

Netflix únicamente lanzó dos imágenes del mítico personaje, cuidando todos los detalles de su pelaje azul, blanco y rojo, además de sus ojos verdes y unas pecas en su pico.

Algunos usuarios quedaron encantados con el diseño del personaje, mientras que otros se burlaron y lo compararon con una botarga, como las que suelen estar en el centro de la Ciudad de México, que te permiten tomarte una foto con ellas a cambio de dinero.



Sí, también se compartió el primer tráiler de la secuela de ‘Megamente’.

Primero la secuela del pájaro loco y ahora esto https://t.co/sLrsoWSAOg pic.twitter.com/NlANS1KiNW — CrispyTheArtist💥 (@ZapatoImbecil) February 1, 2024



Otro usuario destacó que el personaje luce idéntico a la versión de 2017, ¿alguien recuerda esa película?

como alguien que vio la pelicula del 2017 del pajaro loco, ese nuevo pajaro se ve exactamente casi igual al del 2017 XDDDD https://t.co/rWeHlxvemc pic.twitter.com/BMb2ln9BMq — Josemax 🇨🇴 (@TheRealJosemax) February 1, 2024

Y hoy en películas que nadie pidió:



🎬 Netflix prepara (otra vez) una película live action del PÁJARO LOCO pic.twitter.com/D4BpjXNnLY — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) February 1, 2024



Mientras que otras personas esperan que respete la esencia de la serie animada y que no sea como la cinta anterior. Y sí, también tendremos pronto una segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’.

HERMANO

APENAS EMPEZAMOS FEBRERO Y YA MUESTRAN UN CHINGO DE COSAS

-Trailer de una nueva pelicula de Megamente

-Knuckles de la pelicula aparece en un comercial de Super Bowl

-Nueva pelicula del pajaro loco por Netflix

-Primer avance de la segunda temporada del juego del calamar pic.twitter.com/9qlCnDsIdo — EmanuelR_TH🦔🦊 (@EmanuelR_016) February 1, 2024

‘El Pájaro loco’ y su película de 2017, ¿de qué se trata?

En 2017, ‘El Pájaro Loco’ llegó a la gran pantalla grande en formato 3D, dirigida por Alex Zamm.

En esta cinta, Lance Walters es un abogado divorciado con un hijo y su nueva novia, quien quiere construir la casa de sus sueños en las montañas, solo hay un pequeño inconveniente: debe talar un árbol en el que vive un pájaro carpintero muy peculiar.

La cinta recaudó 8.3 millones de dólares a nivel mundial y recibió malas críticas de la prensa, además de los fanático del personaje, por ello esperan que la nueva película no sea un fracaso.



¿Qué te pareció el primer vistazo de la nueva película de ‘El Pájaro Loco’? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.