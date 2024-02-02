La trágica historia real de los hijos de Griselda Blanco: ¿pasó como en la serie de Netflix?

Video No solo es Sofía Vergara: actrices que han interpretado a Griselda Blanco 'La viuda negra'

¿Qué pasó con Osvaldo, Uber, Dixon y Michael, los cuatro hijos de Griselda Blanco? ¿La ficción retratada en la serie de Netflix que Sofía Vergara protagoniza dice la verdad? Esto se sabe.

Griselda Blanco y la trágica historia de sus hijos

Desde el estreno de la serie de Netflix, ‘Griselda’, los millones que han sido espectadores y mantienen a la producción entre las consentidas del top de lo más visto se han dedicado a indagar a fondo la vida de la narcotraficante colombiana, en busca de información que les de certezas sobre si lo que vieron en pantalla pasó en la vida real.

De acuerdo con la serie, tras la captura de Griselda, sus herederos se convierten en el eslabón débil de la cadena, en el blanco perfecto para sus enemigos y justo en el final de la trama, la agente June Hawkins, interpretada por la actriz Juliana Aidén Martinez, es quien informa a la reclusa sobre la muerte de los tres.

“Dixon recibió un disparo mientras caminaba hacia su auto. Ozzy estaba en un club nocturno lleno de gente (cuando le mataron). A Uber le dispararon en Colombia mientras trapicheaba con drogas”, dice el dialogo.

La realidad no dista tanto de lo transmitido en pantalla y es que, de acuerdo con reportes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, retomados por medios como CNN, los tres hijos de ‘La madrina’, tuvieron trágicas muertes relacionadas con el negocio del narcotráfico.

Informan que Osvaldo, fue abatido a comienzo de los 90 presuntamente por sicarios de Medellín en un bar; que Dixon murió al salir de prisión, mientras que Uber habría perdido la vida en un presunto ajuste de cuentas.

Osvaldo, Uber, Dixon fueron fruto del primer matrimonio de Griselda con Carlos Trujillo, un supuesto falsificador de documentos que además fue relacionado con el tráfico de personas y falleció a mediados de los años 70, aparentemente a causa de una cirrosis. Sin embargo, en el libro "Drugs in American Society: An Encyclopedia of History, Politics, Culture, and the Law", esta muerte es atribuida a la llamada ‘Viuda negra’.

¿Qué pasó con Michael Corleone, el único hijo de Griselda Blanco que sobrevivió a la tragedia?

Michael Corleone Sepúlveda Blanco, el menor de sus cuatro hijos, a quien la narcotraficante nombró en honor al personaje de la mafia italo-americana, Michael Corleone, en 'El Padrino', fue fruto del tercer matrimonio de Griselda Blanco con Darío Sepúlveda. Él, asegura el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también murió ejecutado por la colombiana.

El único hijo que sobrevive de Blanco también estuvo involucrado en el negocio del narcotráfico, enfrentando procesos con las autoridades en Miami; sin embargo, eligió cambiar de camino y ha hablado de su experiencia en un reality show, ha despuntado como empresario y escribió el libro ‘Mi madre, la madrina’.

En medio del revuelo que causó el estreno de la serie ‘Griselda’, Michael Corleone Sepúlveda Blanco manifestó descontento con la manera en la que representaron a su madre a través de un contundente mensaje.