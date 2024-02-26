¿Netflix hará segunda temporada de ‘Avatar: la leyenda de Aang’? Esta es la posible trama y fecha de estreno

Video ¿'One Piece' es el mejor 'live action' de un anime? Las razones que parecen apoyar esta idea

En 2005 se estrenó ‘Avatar: La Leyenda de Aang’, serie animada que fue todo un éxito, donde los personajes pueden manipular uno de los 4 elementos con variantes telequinéticas de las artes marciales, pero solamente hay una persona capaz de controlar estos elementos llamado ‘Avatar’, quien es responsable de mantener la armonía entre las naciones, además de ser el puente entre el mundo espiritual y físico.

El live action de 'Avatar: La leyenda de Aang' se estrenó el 22 de febrero de 2024 en Netflix Imagen Netflix

Netflix estrena live-action de ‘Avatar: El Poder de Aang’

PUBLICIDAD

Tras el estreno de ‘Avatar’ de James Cameron, Paramount Pictures cambió el título de su live-action para no confundir a la audiencia por ‘El Último maestro del aire', cinta dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathbone y Dev Patel.

El filme de 2010 no fue bien recibido por la crítica, tampoco por los fanáticos de la serie, por lo que las adaptaciones quedaron en pausa hasta el pasado 22 de febrero, cuando Netflix presentó su live-action con una serie de 8 episodios.

Aunque muchos internautas pensaron que la serie tendría el mismo destino que su adaptación a la pantalla grande, ocurrió lo opuesto. Al final de la primera temporada, los fans aplaudieron ver a Zhao derrotado, mientras que Aang se volvió más poderoso y dejó al descubierto el plan de Ozai, el señor de la Nación del Fuego.

This opening is actually soo beautiful thank you for blessing us for this #AvatarNetflix pic.twitter.com/JtCf1Fq46l — 🌊🪨 Goldfish Watched ATLA🔥💨 (@TheScarletGold1) February 25, 2024



Cabe destacar que la primera temporada de la serie no abarcan por completo el primer ciclo de la ficción animada, lo cual ha hecho pensar a los internautas de que habrá una segunda temporada que contará lo que falta de esta historia.

¿Habrá segunda temporada de ‘Avatar: El Poder de Aang’? Esto es lo que sabemos

Aunque la serie ya ocupa el primer lugar de los contenidos más vistos en México, al igual que en otras partes del mundo, Netflix no ha renovado la serie, ya que suelen esperarse a ver el éxito (o fracaso) de sus proyectos para encargar nuevos episodios.

El problema es que al elenco le pueda ocurrir lo mismo que a los actores de ‘Stranger Things’, que debido al atraso que sufrió debido a la pandemia de Covid-19 y a la huelga de guionistas de Hollywood, la filmación de su última temporada se atrasó y sus estrellas ya no lucen como adolescentes.



Mientras que en la serie animada de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’ todo ocurre en menos de un año, el tiempo límite que tiene Aang para detener al Señor del Fuego antes de la llegada del cometa que le volverá a potenciar sus poderes, los responsables de la ficción decidieron quitar esa parte de la trama para que el cometa pueda tardar años en pasar y así justificar el crecimiento de los actores.

PUBLICIDAD

Además, fuentes cercanas a la producción detallan que ‘Avatar: La Leyenda de Aang’ costó 15 millones de dólares por episodio, por lo que la temporada completa fue de 120 millones de dólares. Por este motivo, el estudio seguramente está esperando la reacción de la audiencia para confirmar otra entrega; de tener una respuesta positivia podría llegar a Nerflix hasta 2026.