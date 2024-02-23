Entretenimiento

'Avatar: la leyenda de Aang': diferencias entre el live action de Netflix y la caricatura original

Algunos de los personajes cambiaron, se muestran más batallas e incluso el enfoque es distinto en la nueva serie de Netflix

Por:Tania Caballero
'Avatar: la leyenda de Aang' llegó a Netflix este 22 de febrero y desde antes de su estreno, este live-action ya había generado mucho revuelo, sobre todo entre los fans de la serie original de animación, quienes esperaban ver algo como lo que sucedió con 'One Piece'.

Esta no es la primera vez que se realiza una versión así de esta icónica serie, sino que se intentó hacer en película en el 2010 bajo la dirección de M. Night Shyamalan, la cual resultó ser un fracaso.

Aunque las críticas en esta ocasión son mejores, los fans han señalado varios cambios y una de las razones podría ser que los creadores de 'Avatar: La leyenda de Aang' animada (Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko), quienes estaban involucrados en un principio con el proyecto, terminaron por abandonarlo por diferencias creativas.

¿Cuáles son las diferencias entre la película de Netflix 'Avatar: la leyenda de Aang' y la serie animada original?

1. Lo más importante

Aunque el relato sea muy similar en ambs series, el foco de la serie animada estaba puesto en el desarrollo de los personajes, por lo que cada aventura era importante, sin embargo, el enfoque de Netflix es otro, pues ha puesto en el reflector a la guerra contra la Nación Fuego, con todo y sus consecuencias y efectos que el conflicto trae a la población.

2. La muerte de los maestros del aire

En la serie de Netflix podemos ver detalladamente cómo Aang desapareció por 100 años y cómo la Nación Fuego masacró a los Maestros del Aire, una batalla que no está incluida en las caricaturas, aunque sí se habla de ella y se muestran sus consecuencias.

3. El cometa Sozin no aparece

En la serie, este cometa es una especie de 'cuenta hacia atrás' para Aang, pues él debía derrotar a la Nación Fuego antes de que el cometa volviera a pasar por la Tierra y multiplicara las fuerzas de los villanos, algo que era importante entonces, pero que Netflix decidió omitir.

'Avatar: la leyenda de Aang', versión live action y animación
'Avatar: la leyenda de Aang', versión live action y animación
Imagen Instagram

4. Ketara no domina tan fácilmente el agua

Mientras que en animación, Ketara domina el agua con soltura, en la serie de Netflix no sabe cómo controlarla en un inicio, esto debido a que es la última maestra del agua de su tribu.

Ketara en el live action de 'Avatar: la leyenda de Aang'
Ketara en el live action de 'Avatar: la leyenda de Aang'
Imagen Netflix

5. Sokka era machista

Para adecuarla a estos tiempos, Netflix eliminó el carácter sexista de Sokka, quien, en la serie animada, aprendía que las mujeres guerreras son tan buenas como los hombres al evolucionar su personaje.

Lo que sí se mantuvo fue su encuentro con las Guerreras Kyoshi.

Sokka en el live action de 'Avatar: la leyenda de Aang'
Sokka en el live action de 'Avatar: la leyenda de Aang'
Imagen Netflix

6. La princesa Azula es más importante

La villana, hermana de Zuko, que en caricaturas sólo tenía algunas apariciones (incluso sin diálogo), ahora resulta ser para Netflix un personaje fundamental que gana protagonismo.

7. El comandante Zhao es menos relevante

Mientras que en animación, el comandante Zhao era un hombre importante para la Nación Fuego, en Netflix no logra destacar, pues es retratado sólo como un conspirador y no como un antagonista poderoso, a pesar de que sí tiene la ambición de ser el nuevo Señor del Fuego (una aspiración que no tenía en la serie original).

8. Zuko, su derecho como heredero y su padre

Zuko está desterrado de la Nación Fuego y tiene la misión de encontrar al Avatar, pero en la serie animada su padre le quita sus derechos como heredero y en Netflix no.

Además, el señor del Fuego Ozai tiene una lucha con su hijo en el Agni Kai, batalla que se muestra en ambas series, sin embargo, Zuko se niega a pelear con él de primera instancia como caricatura, cosa que no rechaza en Netflix.

Zuko en el live action 'Avatar: la leyenda de Aang'
Zuko en el live action 'Avatar: la leyenda de Aang'
Imagen Netflix

9. Es más fácil entrar al Mundo de los espíritus

El Avatar puede comunicarse con los muertos a través del Mundo de los espíritus, pero en animación era complicado llegar a él, aunque Netflix lo hizo más sencillo: Aang puede entrar con tan sólo meditar.

10. El estado Avatar y los poderes de Aang

En la animación, Aang debe ir descubriendo poco a poco el estado Avatar, aquel que le confiere sus máximos poderes, pero en Netflix, no sólo la Avatar Kyoshi le da la claves necesarias para descubrirlo, sino que el proceso en el que los Avatares pasados toman el control de Aang es mucho más habitual y regulado que en la animación. Además, parece ser que entre los poderes del Avatar, se incluye ver el futuro, ya que la Avatar Kyochi predice una batalla con la Nación Fuego en el Polo Norte.

'Avatar: la leyenda de Aang'
'Avatar: la leyenda de Aang'
Imagen Netflix


Y tú, ¿cuál prefieres?

EntretenimientoPremio Lo NuestroNetflixSeriesViralCineNetflix

