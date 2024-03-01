Todo sobre 'Damsel', nueva película de Millie Bobby Brown, la serie de Eiza González y otros estrenos de Netflix en marzo

Sin lugar a dudas, marzo será un mes fuerte para Netflix, pues decidió hacer grandes apuestas en cuanto a películas y series que te tendrán al filo del sillón.

El esperado regreso de Eiza González, la película de princesas de Millie Bobby Brown y el drama de Adam Sandler son tan sólo algunas de las grandes producciones que el público ya quiere ver y que la plataforma cree que cumplirá sus expectativas.

A continuación te damos una lista de todo lo que viene este mes de la primavera que ya comienza:

8 de marzo: 'Damsel'

La nueva apuesta de Millie Bobby Brown en Netflix, después de 'Stranger things' y 'Enola Holmes', será nada más y nada menos que una película de princesas que dará un giro completo a los cuentos de hadas que ha propuesto Disney, para mostrarnos a una chica que se convierte en una mujer empoderada y completamente capaz de salvarse a sí misma en el proceso.

En esta nueva película de fantasía, una joven que cree que se casará con un príncipe perfecto para ayudar a su pueblo, es arrojada a un pozo donde descubre que, después de todo, no será una princesa, sino un sacrificio para apaciguar a un dragón sediento de sangre. Además, de que no fue la única, sino que es parte de una larga cadena de mujeres que, generación tras generación, han sido engañadas y arrojadas a la fosa por las creencias del reino.

En principio, Elodie tratará de sobrevivir el tiempo suficiente hasta que alguien pueda rescatarla, pero se da cuenta de que nadie vendrá y que tendrá que dejar de ser la 'damisela en peligro' y encontrar su propia fuerza para salvarse a sí misma y, ¿por qué no?, buscar venganza.

1 de marzo: 'El astronauta'

Adam Sandler protagoniza esta historia dramática, probando que es un actor versátil que puede enfrentarse a retos de este tamaño.

Él da vida a Jakub Procházka, un científico que se convierte en el primer astronauta de la República Checa, pero seis meses después de iniciar su misión, la cual lo sume en una inmensa soledad, tendrá que lidiar con sus problemas conyugales, obteniendo ayuda de una criatura que halló en su nave.

1 de marzo: 'Tótem'

Esta película mexicana de arte ofrece una mirada fresca sobre la perspectiva de una niña que está por descubrir algunos misterios del mundo y una instrospección hacia la infancia.

Sol, es una pequeña de siete años, que pasa el día en casa de su abuelo, en vísperas de una fiesta sorpresa que sus tías le harán a su padre por una triste razón.

A lo largo del día, el caos se apodera de la familia y el amor de una fiesta que está por cambiar drásticamente el mundo que Sol conocía hasta ese día.

El filme de Lila Avilés ganó el premio a 'Mejor Largometraje de ficción' en el Festival de Cine de Morelia (FICM) 2023, así como galardones por 'Mejor dirección' y el 'Premio del Público'.

7 de marzo: 'Los Caballeros'

La nueva serie de Guy Ritchie promete mucha acción, pues cuando el aristócrata Eddie hereda la finca familiar, descubre que alberga un enorme imperio de cannabis y que sus propietarios no se van a ir a ninguna parte, por lo que deberá aprender a lidiar con ellos.

19 de marzo: 'Siempre reinas 2'

La segunda temporada de este exitoso reality show que inició con las divas mexicanas Lucía Méndez, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Laura Zapata, regresa, sólo que con la mitad de su elenco original.

En esta parte 2, Lorena Herrera y Lucía Méndez deberán reclutar a otras divas para completar el paquete y entre sus candidatas están: Victoria Ruffo, Dulce, Lola 'La trailera' y Olivia Collins.

Por su puesto, el público y las cámaras de Netflix siguen todos los procesos y conflictos que pasarán estas exitosas y extravagantes mujeres del medio del espectáculo.

21 de marzo: 'El problema de los 3 cuerpos'

El regreso de Eiza González será a través de una súper producción de Netflix, en la que David Benioff y DB Weiss, las mentes creativas tras la serie de 'Game of thrones', adaptan una de las mejores novelas de ciencia ficción: 'El problema de los tres cuerpos', que es parte de una trilogía del escritor chino Liu Cixin.

'El problema de los 3 cuerpos' trata sobre el primer contacto de la humanidad con una inteligencia extraterrestre, que lleva a la totalidad de la raza humana a conspiraciones gubernamentales, guerras mundiales ocultas, organizaciones científicas clandestinas y misterios tecnológicos que bordean lo sobrenatural.

La fatídica decisión de una joven en la China de 1960 repercute en el espacio y tiempo a un grupo de científicos brillantes en la actualidad. A medida que las leyes de la naturaleza se desentrañan ante sus ojos, cinco excolegas se reúnen para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad.

23 de marzo: 'La reina de las lágrimas'

Esta nueva serie o k-drama de romance y comedia, protagonizada por Kim Soo Hyun y Kim Ji Won, narra la intrincada vida conyugal de Baek Hyun Woo, quien inició como un empleado principiante y se casó por amor con Hong Hae In, quien pertenece a la familia más acaudalada de Corea del Sur.

A pesar de las marcadas diferencias socioeconómicas, su enlace fue denominado por los medios de comunicación como "la boda del siglo". Sin embargo, el matrimonio de la ahora 'Reina de las tiendas departamentales' y 'El príncipe de los supermercados' comienza a enfrentar desafíos, a pesar de su innegable atracción.

Él se esfuerza por demostrar que merece formar parte de la familia de su esposa, pero termina solicitando el divorcio, mientras que ella nunca ha tenido que hacer sacrificios.