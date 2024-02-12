¿Pablo Escobar y Griselda Blanco se conocían en la vida real? La verdad que ocultó Netflix

Video Sofía Vergara también vivió cosas terribles en Colombia: lo que tiene en común con Griselda Blanco

La serie de Netflix, creada por los mismos productores de 'Narcos', y que ha dado tanto de qué hablar por el protagonismo de Sofía Vergara y la ficción y realidad que maneja, 'Griselda', tiene aún una duda que llama la atención de los espectadores y es si Griselda Blanco realmente conoció a otro de los capos más poderosos de Colombia: Pablo Escobar.

"El único hombre al que le he tenido miedo en mi vida fue una mujer, llamada Griselda Blanco", Pablo Escobar. Esta es la frase con la que inicia la serie.

Lo que se sabe sobre Griselda Blanco y Pablo Escobar

La serie de Netflix 'Griselda' trata sobre la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco y cómo llegó a ser una de las criminales más poderosas y buscadas, siendo fundadora del Cártel de Medellín.

'La Madrina de la cocaína' operó durante las décadas de los 70s y 80s, en las que Pablo Escobar también estuvo activo en el negocio de la droga, por lo que se puede decir que fueron casi contemporáneos, sólo que Griselda le llevaba casi 7 años de edad a Escobar.

Lo que vimos en Netflix sobre Griselda Blanco y Pablo Escobar

A pesar de que la frase de apertura de la serie de 'Griselda' menciona a Pablo Escobar, durante la trama no apareció nunca el líder criminal, lo cual desató dudas entre la audiencia.

¿En la vida real se conocieron Griselda Blanco y Pablo Escobar?

Según el sitio estadounidense de entretenimiento llamado 'Collider', Blanco y Escobar se conocieron en Miami, cuando él sólo tenía 15 años de edad.

Por otra parte, el periodista José Guarnizo, en entrevista para BBC Mundo, reveló haber hablado con el capo sobre la llamada 'Viuda negra'.

"Pablo Escobar se sentía orgulloso de que su primer gran enemigo en el mundo de la mafia hubiera sido ella", reveló.



Otros medios aseguran que Griselda fue la inspiración de Pablo para convertirse en el empresario criminal que fue después, sin embargo, cada quién tenía sus lazos y operaba de manera distinta e independiente. Incluso, cuando se conocieron, ella ya estaba consolidada en el negocio en el que él a penas aspiraba a entrar.

Sofía Vergara como Griselda Blanco en 'Griselda'. Imagen Grand Electric/Netflix

Tras fundar su imperio, Escobar quiso controlarlo todo y tuvo algunas rencillas con Blanco, según aseguran diferentes fuentes, aunque la base del negocio de 'La reina de la cocaína' fue en Miami y del 'Rey de la cocaína' fue en Medellín.

Según retomó el diario 'La Nación' del medio 'Semana', Escobar usó las rutas que Blanco trazó para el traslado de la cocaína y, lo que al principio se tomó como un 'reconocimiento' a su legado, terminó siendo el origen de enfrentamientos violentos.

Griselda fue capturada en los años 90 por el gobierno americano por narcotráfico y, posteriormente, fue condenada por una Corte Federal de Estados Unidos a 60 años de prisión, pero asesinada en 2012 (69 años de edad). Mientras que Pablo nunca fue capturado, sino asesinado en 1993 (44 años).