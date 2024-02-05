'El Juego del Calamar' regresa y así se vengará el jugador 456 en la segunda temporada de la serie de Netflix

Video Todo lo que sabemos de 'El juego del calamar' segunda temporada: ¿el detective está vivo?

Netflix tiene grandes estrenos programados para este 2024 y entre ellos está la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’ ('Squid Game'), la serie coreana que se convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma de streaming en el año 2021.

'El Juego del Calamar' estrenará su segunda temporada en algún momento del 2024 Imagen Netflix

Netflix presenta primeras imágenes de ‘El Juego del Calamar 2’

Este 2024, Netflix se prepara para estrenar la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’, una de sus producciones más exitosas de la plataforma de streaming.

Para emocionar a los fanáticos de este show, en sus redes sociales se compartieron las primeras imágenes oficiales, donde aparece Seong Gi-hun hablando con los jueces del juego, además de tener al ‘Líder’ quitándose la máscara y un personaje que aún no conocemos.

Les traemos el primer vistazo a la temporada 2 del 'El Juego del Calamar'. Próximamente este año. pic.twitter.com/vtdnLWvbcl — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 1, 2024



Además, Netflix compartió un video en el que aparece Seong Gi-hun en el aeropuerto cuando recibe la llamada de un número desconocido. El protagonista responde desafiante y advierte que hará todo lo posible para encontrarlo, sin importar el costo.

¿Qué ocurrirá con el jugador 456 en la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’? Fans comienzan a armar sus teorías

Recordemos que al final de la primera temporada, Gi-Hun decide no abordar el avión para ir con su hija a Estados Unidos para poder vengarse de la organización que se dedica a crear el famoso juego del que resultó ser ganador.



En redes, los fanáticos de este show han comenzado a armar sus teorías sobre lo que ocurrirá en la nueva entrega de la serie coreana, teniendo en cuenta dos opciones viables para que Gi-Hun consiga su objetivo.

El modo más fácil de conseguirlo es utilizando la invitación que le robó al hombre que lo reclutó en la estación de tren. A pesar de tener la ventaja de conocer las normas y los juegos, expone su vida al tener que pasar nuevamente por todos los desafíos.

Otra opción es que se infiltre de guardia como lo hizo Jun-Ho, el policía que logró entrar para buscar a su hermano, quien resultó estar bajo la máscara del Líder.

Tras recibir un disparo, la serie no dice qué pasó con Jun-Ho, por lo que pudo haber sobrevivido, uniendo fuerzas con Gi-Hun.

¿Cuándo se estrena ‘El Juego del Calamar 2’?

La nueva temporada de ‘El Juego del Calamar 2’ se estrenará en 2024, lamentablemente Netflix aún no ha dado la fecha específica.

¿Qué crees que ocurrirá en la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.