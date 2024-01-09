‘Siempre el mismo día’ se convertirá en serie de Netflix: lo que se sabe de la nueva producción

Video Tú eliges el final en estas series y películas de Netflix: decide si terminan felices o tristes

La historia de ‘One Day’ se volverá a contar. En esta ocasión, el libro de David Nicholls no se hará película, como la que hicieron Anne Hathaway y Jim Sturgeess en 2011, sino una serie de Netflix próxima a estrenarse. Esto es todo lo que debes saber de la producción.

Netflix anuncia serie ‘One Day’ (‘Siempre el mismo día’): lo que se sabe de la producción

PUBLICIDAD

Fue en 2009 cuando el autor David Nicholls publicó un libro del mismo título, que cuenta la historia de Dexter y Emma, un par de jóvenes que se conocen la noche de graduación de la universidad y que durante los siguientes 20 años, cumplen su promesa de verse siempre el mismo día, el 15 de julio.

En 2011, la historia tuvo una adaptación cinematográfica y ahora llegará a las pantallas chicas.

Según anunció Netflix, ‘One Day’ será una serie limitada de 14 capítulos, cada uno de los cuales, contará un año en la vida de los protagonistas (el mismo formato que tuvo la obra escrita).

‘One Day’. Imagen Drama Republic/Netflix



Hasta el momento, no se tienen más detalles sobre la trama o las diferencias que la más reciente versión de ‘Siempre el mismo día’ tendrá con respecto a las anteriores.

Lo que sí se sabe es que David Nicholls está involucrado en el proyecto como productor ejecutivo, junto con su compañía Drama Republic. Con esto, la plataforma no solo demuestra que las series y películas basadas en libros siguen siendo una apuesta segura, sino que le dan un rol importante al creador de la historia.

La serie de Netflix, además, contará con nuevos artistas dentro de su elenco: Ambika Mod tendrá el papel de Emma, mientras que Leo Woodall le dará vida a Dex.

Ambika Mod y Leo Woodall serán los protagonistas de la serie de Netflix 'Siempre el mismo día' Imagen Drama Republic/Netflix



El reparto se completa con Amber Grappy como Tilly, Tim McInnerny como Stephen, Eleanor Tomlinson como Sylvie, Essie Davis como Alison, Jonny Weldon como Ian, entre otros.

Los episodios fueron dirigidos por Molly Manners, Kate Hewitt, John Hardwick y Luke Snelli.

'Siempre el mismo día'. Imagen Drama Republic/Netflix

¿Cuándo se estrena la serie ‘One Day’ en Netflix?

La nueva versión de ‘Siempre el mismo día’ llegará a tiempo para San Valentín 2024, por lo que es probable que se convierta en una de las series más vistas de Netflix de la temporada: se estrena el próximo 8 de febrero.

PUBLICIDAD

Adicional al anuncio de la serie, la plataforma lanzó el trailer de la serie, en el que se muestran las primeras imágenes del show.

Por lo que se puede apreciar en ese primer vistazo, la historia se mantendrá fiel a sus versiones anteriores.