¿'La pasión de Cristo' tendrá secuela? Esto se sabe de la polémica película de Mel Gibson

Video 'La pasión de Cristo' y sus controversias: ¿Mel Gibson fue irrespetuoso con la religión?

Hace 20 años, Mel Gibson sorprendió al mundo con el estreno de la impactante película ‘La Pasión de Cristo’. Este proyecto independiente, financiado con 45 millones de dólares de su propio patrimonio después de que los grandes estudios rechazaran su idea, se convirtió en un fenómeno de taquilla. La crudeza con la que retrató los eventos relacionados con la crucifixión de Jesús no solo provocó controversias, sino que también estableció un precedente en el cine religioso. Tanto así, que, por décadas, muchos se han preguntado si habrá una segunda parte.

¿‘La pasión de Cristo’ tendrá segunda parte?

PUBLICIDAD

En 2016, el cineasta reveló en entrevista con Stephen Colbert que estaba trabajando el guion de ‘La pasión de Cristo 2’.

Si bien, en aquella ocasión señaló que “posiblemente falten 3 años” para lograr la cinta “porque es un gran tema” el que planean abordar.

‘La pasión de Cristo’ Imagen Getty Images

¿De qué tratará ‘La pasión de Cristo 2’? La película podría ser polémica

En múltiples entrevistas, tanto Gibson como Jim Caviezel, actor que interpretó a Jesús en la popular cinta, han comentado que la secuela llevará por título ‘La pasión de Cristo: Resurrección’.

En ese sentido, la historia se centrará en los eventos posteriores a la crucifixión de Jesucristo, ¿qué pasó en los tres días entre su muerte y su resurección?

La película del 2004 de ‘La pasión de Cristo’ ya causó polémica por basar algunas de sus escenas en las visiones de videntes católicos como María de Jesús de Ágreda y Ana Catalina Emmerich. Esta última tiene un relato llamado ‘El desgarrador del infierno’ en el que cuenta que, tras su crucifixión, Jesús bajó al infierno, derribó sus paredes, peleó con Satanás y liberó a las almas en pena.

Esta anécdota apenas y se menciona en algunos versículos de la Biblia, por lo que ha sido debatida entre cristianos.

Además, centrarse en ella, podría alienar a algunos espectadores, especialmente a los evangélicos, quienes han apoyado fuertemente la primera entrega.

Mel Gibson Imagen Jon Kopaloff/Getty Images



En abril de 2024, Mel Gibson reveló a ‘Outstanding Screenplays’ que tiene dos guiones para ‘La pasión de Cristo 2’: “Uno de ellos es muy estructurado y muy fuerte, y más o menos de lo que esperarías, y el otro es como un viaje en ácido, porque vas a otros reinos y esas cosas. Quiero decir, estás en el infierno y estás viendo caer a los ángeles”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jim Caviezel ha adelantado que no se trataría de una sola película, sino de “dos o tres”.

Vale la pena resaltar que, hasta el momento, no hay fechas para la grabación de ‘La pasión de Cristo 2’.

Jim Caviezel y Mel Gibson han hablado sobre ‘La pasión de Cristo 2’ Imagen Getty Images

El posible elenco de ‘La pasión de Cristo 2’

Hasta el momento, solo se tiene confirmado a Jim Caviezel para retomar su papel de Jesucristo.

Diversos rumores apuntan que Maia Morgenstern, Francesco De Vito y Christo Jikov también regresarían como María, Pedro y Juan respectivamente.

Jim Cavaziel fue Jesús en 'La pasión de Cristo' Imagen The Grosby Group/Getty Images

¿Dónde ver ‘La pasión de Cristo’?

En lo que se aterrizan los planes de la secuela, quienes deseen ver la cinta cristiana pueden encontrarla en el servicio de streaming Star+.