Los mejores memes y reacciones de la canción de Residente a J Balvin: Internet no tuvo piedad

Residente causó revuelo en redes sociales con el lanzamiento de su nueva canción junto al productor argentino Bizarrap, debido a que en dicho tema, el cual está dividido en tres capítulos, el rapero criticó fuertemente al artista J Balvin.



El tema musical, titulado BZRP Music Sessions #49, marca un nuevo episodio en la polémica entre los dos cantantes del género urbano.

Éste comenzó cuando Balvin se quejó de los Premios Latin Grammy 2021 por no incluir a cantantes de reguetón en las nominaciones.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió en sus cuentas oficiales.



Luego de su declaración, René Pérez Joglar comparó la música del reggaetonero con un carrito de ‘hot dogs’; asimismo señaló con dureza su boicot en una noche que estaría dedicada al compositor panameño, Rubén Blades.

“Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico, pa' que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín", afirmó en un video en sus redes sociales.



Desde entonces, la riña había parado, hasta que Residente publicó su tema el 3 de marzo de 2022, y que además dura alrededor de ocho minutos con 39 segundos.

Aunque no todo es para Balvin, el boricua igual señaló otros puntos en su letra.

Twitter reacciona con memes a pelea de Residente y J Balvin

Si quieres tener un poco de contexto, este usuario explicó todo el problema a detalle en este hilo de Twitter.



En el primer capítulo de la sesión musical, fans aseguran que René Pérez habla del trabajo profesional del colombiano de 36 años, pues en la letra hace mención a sus cinco Premios Billboard de la Música Latina.

“Yo no creo en las estrellas de plataformas digitales, ni en tus Billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram de Dolce Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel”, dice la letra.



En el segundo episodio llamado 'Mis armas son mis letras', creen que el rapero de 44 años se burla de los dientes de Balvin, por usar incrustaciones de oro.

“Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen”, recita la canción.



Internautas no tardaron en crear divertidas imágenes con la parte del rapero haciendo mención que los cantantes de reguetón hacen ‘playback’ y sus canciones tienen ‘autotune’.

Algunos también tomaron de manera cómica el hecho que haya expresado que sus temas musicales son compuestas por más de 15 escritores.

“Pa dos minutos de canción tienen veinte escritores, hasta los manejadores son compositores. El auto tune y el playback activao, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagao”



Al término de la segunda parte, Bizarrap declara: “Si le tiras a Balvin puede ser que me guste, a lo que Residente responde: “No, a Balvin no, ese es un bobolón, ese cabrón” y las reacciones no se hicieron esperar.

El tercer episodio de la canción fue el más duro, según Twitter

En el tercer episodio al que tituló 'El caballero de los espejos', el compositor puertorriqueño hace mención directa a José Álvaro Osorio Balvín.

"Bueno sí. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Bob Esponja y Pokemon. La copia de un clon, El Logan Paul del reguetón”.



Como dato curioso, Logan Paul es un polémico youtuber estadounidense que en 2018, grabó un video burlándose de un hombre que había terminado con su vida en un bosque de Japón, este sitio se llama Aokigahara.



Asimismo, rápidamente relacionaron este párrafo con su tema llamado 'Agua' que lanzó el 15 de julio de 2020, junto al productor discográfico, Tainy.

Por otro lado, hubo tuiteros que se imaginaron cuál será la respuesta que tendrá J Balvin a los dichos de Residente, que igual expresa hace publicaciones sin sentido en Instagram.

“Jocesito no tiene calle por eso tienes los nudillos blanditos. (...) El pueblo luchando, los están matando y el tipo subiendo fotos de Ghandi rezando. Mentiroso se hace el espiritual, usando la salud mental”.

Fans defienden a J Balvin

Residente no se quedó sólo con eso, criticó las recientes polémicas de racismo y clasismo, señalando que no tiene idea de sus privilegios y que es un “títere de la industria musical”.

Eso sí, admiradores del 'Príncipe del reggaetón, expresaron que fue demasiado lejos con su nuevo sencillo, el cual ya tiene más de 17 millones de reproducciones en YouTube.