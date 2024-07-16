Frases de ‘La Peliteñida’ en ‘Betty, la fea’ que se pueden usar en la vida real (ya la entendemos)

Video ¿Qué pasó con 'El cuartel de las feas'? Así lucen a 25 años de 'Yo soy Betty, la fea'

Aunque, de momento no se ha revelado cuál será su futuro en Ecomoda en la historia de 2024, muchos fans han recordado las risas que les sacó con su actitud, ingenio y graciosas frases. Estas son algunas de las que se quedaron en la memoria colectiva y que, 25 años después, encajan a la perfección en escenarios de la vida real, según el Internet.

PUBLICIDAD

#1 “La pobreza me está respirando en la nuca”

Una de las frases más icónicas de ‘La Peliteñida’ en ‘Yo soy Betty, la fea’. Y no por nada, pues, aunque uno no lleve un estilo de vida costoso, revisar los estados de cuenta mes con mes parece una tortura para ahogarse.

Patricia Fernández Imagen RCN Television

#2 “Soy una mujer pobre disfrazada de rica”

Nunca falta quien aparenta llevar una vida llena de lujos aunque sus ingresos sean mínimos. Esto se ha hecho más evidente aún en la época de las redes sociales, donde es más fácil apantallar a los seguidores.

#3 “Uno suple la ausencia del marido rico, abriendo créditos”

Su apuesta no funcionó, pues, tal como le menciona Betty, nunca aprendió a pagar sus deudas, pero, para los fans es la excusa perfecta a la hora de sacar la tarjeta de crédito.

#4 “Tú no sabes lo que es para mí estar sin celular”

Cuando ‘Yo soy Betty, la fea’ salió al aire, los dispositivos móviles apenas se estaban popularizando y la agonía de ‘La Peliteñida’ por estar sin el suyo ya era evidente. Imagina el efecto de separarse de él en pleno 2024, que se han convertido en nuestro principal medio de comunicación.

Patricia Fernández, 'La Peliteñida', en 'Yo soy Betty, la fea'. Imagen RCN Televisión

#5 “Ni siquiera hay plata para los somníferos”

Esto lo dice en una de sus tantas quejas sobre su falta de dinero y, honestamente, ¿quién no ha estado en una situación similar?

#6 “Si yo le hablo coquetamente, no quiere decir yo sea una mujer fácil”

La frase completa de Patricia Fernández es: “Si yo le hablo coquetamente, no quiere decir que yo sea una mujer fácil. Simplemente estoy estableciendo mi derecho de mujer soltera”. Cualquier chica sin compromiso lo entenderá.

#7 “Vengo a pedir un aumento de sueldo”

Cuando ‘La Peliteñida’ pide un aumento de sueldo, dice: “Vengo a pedir dos cosas: la primera es que me aumenten el sueldo y la segunda es que necesito un adelanto de ese aumento”. Si alguien ha soñado con llegar con tal propuesta ante su jefe, es mera coincidencia.

PUBLICIDAD

#8 “Si yo viajo en bus es por pura diversión”

Consuelo para cuando el transporte público es insufrible y uno no hace más que soñar con ese Mercedez-Benz que tanto se merece.

Patricia Fernández, 'La Peliteñida', en 'Yo soy Betty, la fea'. Imagen RCN Televisión

#9 “Y ahora, ¿cómo hago para dormir con este chisme sin resolver?”

Al igual que el resto de Ecomoda (y, al parecer los latinos en general), Patricia Fernández privilegiaba el chisme sobre casi cualquier cosa.

#10 “Tú sabes muy bien que a mí no me gusta meterme en chismes”

Una frase que la mayoría dice antes de contar información confidencial que obtuvo, muy posiblemente, por métodos cuestionables.

Patricia Fernández, 'La Peliteñida', en 'Yo soy Betty, la fea'. Imagen RCN Televisión



Cuéntanos en los comentarios cuál es la frase de ‘La Peliteñida’ que mejor te representa.