Memes

¿Ángela Aguilar compró su vestido en una tienda china? Los mejores memes que nos dejó su boda

El vestido que la intérprete escogió para su boda con Christian Nodal acaparó la atención de los internautas y desató una ola de memes en las redes sociales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video A Ángela Aguilar le dicen Ksi-merito y le hicieron una piñata: las parodias de su historia con Nodal

El reciente matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, celebrado el 24 de julio en una hacienda de Morelos, México, no solo causó revuelo por su sorpresiva naturaleza, también por un curioso detalle que acaparó la atención de los internautas y ha sido objeto de memes en las redes sociales: el vestido de novia que usó la intérprete.

Para este gran día, la cantante lució un atuendo que desde un principio generó muchas dudas sobre su origen. Los curiosos y sus seguidores no solo se preguntaron cuánto costó, también quién lo diseñó y dónde lo compró.

PUBLICIDAD

El interés fue tan grande que una usuaria de la red X (antes Twitter), identificada como @andreinaeje, descubrió que la prenda era muy similar a una disponible en AliExpress, una conocida plataforma de comercio electrónico china famosa por ofrecer productos a precios muy económicos.


Este hallazgo provocó una ola de comentarios y reacciones en las redes. Muchos se mostraron incrédulos de que la menor de los Aguilar, con su posición económica, adquiriera una vestimenta de bajo costo.

La situación generó muchos memes que iban desde juzgar el gusto de la intérprete de ‘Qué agonía’ hasta las posibles reacciones que habría tenido la cantante Belinda, con quien Nodal tuvo una relación de dos años.

Estos son algunos de los memes sobre el vestido y la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal.

Meme boda Ángela Aguilar y Christian Nodal
Meme boda Ángela Aguilar y Christian Nodal
Imagen Captura de pantalla Facebook
Imagen Captura de pantalla Facebook

Más sobre Memes

"Perdónenme, no acepto" tiene una triste historia detrás: así fue el angustiante momento
0:56

"Perdónenme, no acepto" tiene una triste historia detrás: así fue el angustiante momento

Cultura Pop
Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"
2 mins

Los mejores memes del robot de Tesla: "Optimus viendo cómo lo mando a comprar las tortillas"

Cultura Pop
Los mejores memes del estreno de ‘Joker 2’, ¿por qué los fans no están contentos?
4 mins

Los mejores memes del estreno de ‘Joker 2’, ¿por qué los fans no están contentos?

Cultura Pop
Memes del viernes 13 para ‘protegerte’ de la mala suerte con muchas risas
2 mins

Memes del viernes 13 para ‘protegerte’ de la mala suerte con muchas risas

Cultura Pop
Hacen piñata de Mariana Echeverría para celebrar su expulsión de 'La Casa de los Famosos': con todo y mangos
4 mins

Hacen piñata de Mariana Echeverría para celebrar su expulsión de 'La Casa de los Famosos': con todo y mangos

Cultura Pop
Frases de ‘La Peliteñida’ en ‘Betty, la fea’ que se pueden usar en la vida real (ya la entendemos)
3 mins

Frases de ‘La Peliteñida’ en ‘Betty, la fea’ que se pueden usar en la vida real (ya la entendemos)

Cultura Pop
¿El huracán Beryl es una pelea entre los dioses Chaac y Poseidón? La alocada teoría de mexicanos
2 mins

¿El huracán Beryl es una pelea entre los dioses Chaac y Poseidón? La alocada teoría de mexicanos

Cultura Pop
"No, Riley, espérate a que...": Los memes con los que Internet le advierte de lo peor de ser adulta
2 mins

"No, Riley, espérate a que...": Los memes con los que Internet le advierte de lo peor de ser adulta

Cultura Pop
Muere Kabosu, la perrita japonesa de los memes virales Doge: Padecía una terrible enfermedad
3 mins

Muere Kabosu, la perrita japonesa de los memes virales Doge: Padecía una terrible enfermedad

Cultura Pop
Fallece Kabosu, la perrita japonesa que inspiró los famosos memes Doge y Dogecoin
0:53

Fallece Kabosu, la perrita japonesa que inspiró los famosos memes Doge y Dogecoin

Cultura Pop


Pero así como hubo personas que la criticaron por su elección, muchos usuarios la defendieron. Entre los comentarios de apoyo se puede leer:

“El vestido está muy bonito, luce hermoso. Ella se fue a lo tradicional es muy vintage”, “¡qué hermoso vestido! Ella se ve muy bien”, “me encantó, tuvo miles de opciones y decidió hacer uno parecido al de su abuelita. ¡Qué hermoso detalle!”, “le gustó a ella y es lo que importa. Se ve hermosa”, son algunas frases de apoyo de sus fans.

Las especulaciones indican que el diseño del vestido de Ángela fue un homenaje a su abuela, Flor Silvestre, una figura icónica de la música ranchera.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha hecho declaraciones oficiales sobre el origen de la vestimenta.

¿A ustedes les gustó su vestido?

Relacionados:
MemesÁngela AguilarChristian NodalHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD