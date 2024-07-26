¿Ángela Aguilar compró su vestido en una tienda china? Los mejores memes que nos dejó su boda

Video A Ángela Aguilar le dicen Ksi-merito y le hicieron una piñata: las parodias de su historia con Nodal

El reciente matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, celebrado el 24 de julio en una hacienda de Morelos, México, no solo causó revuelo por su sorpresiva naturaleza, también por un curioso detalle que acaparó la atención de los internautas y ha sido objeto de memes en las redes sociales: el vestido de novia que usó la intérprete.

Para este gran día, la cantante lució un atuendo que desde un principio generó muchas dudas sobre su origen. Los curiosos y sus seguidores no solo se preguntaron cuánto costó, también quién lo diseñó y dónde lo compró.

El interés fue tan grande que una usuaria de la red X (antes Twitter), identificada como @andreinaeje, descubrió que la prenda era muy similar a una disponible en AliExpress, una conocida plataforma de comercio electrónico china famosa por ofrecer productos a precios muy económicos.

Este hallazgo provocó una ola de comentarios y reacciones en las redes. Muchos se mostraron incrédulos de que la menor de los Aguilar, con su posición económica, adquiriera una vestimenta de bajo costo.

La situación generó muchos memes que iban desde juzgar el gusto de la intérprete de ‘Qué agonía’ hasta las posibles reacciones que habría tenido la cantante Belinda, con quien Nodal tuvo una relación de dos años.

Estos son algunos de los memes sobre el vestido y la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal.

Pero así como hubo personas que la criticaron por su elección, muchos usuarios la defendieron. Entre los comentarios de apoyo se puede leer:

“El vestido está muy bonito, luce hermoso. Ella se fue a lo tradicional es muy vintage”, “¡qué hermoso vestido! Ella se ve muy bien”, “me encantó, tuvo miles de opciones y decidió hacer uno parecido al de su abuelita. ¡Qué hermoso detalle!”, “le gustó a ella y es lo que importa. Se ve hermosa”, son algunas frases de apoyo de sus fans.

Las especulaciones indican que el diseño del vestido de Ángela fue un homenaje a su abuela, Flor Silvestre, una figura icónica de la música ranchera.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha hecho declaraciones oficiales sobre el origen de la vestimenta.