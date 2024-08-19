Hacen piñata de Mariana Echeverría para celebrar su expulsión de 'La Casa de los Famosos': con todo y mangos

Video ¿Qué son las Barras de Access que se pusieron de moda entre los famosos y para qué sirven?

La participación y eliminación de Mariana Echeverría en la segunda edición de 'La Casa de los Famosos México' n o solo sacudió a la audiencia, también inspiró a la popular Piñatería Ramírez a crear una piñata en su honor.

Esta piñatería, ubicada en Tamaulipas, se ha ganado su reputación por sus ingeniosas y humorísticas representaciones de figuras públicas que se encuentran en el ojo del huracán. Y, como era de esperarse, Mariana Echeverría se convirtió en su más reciente musa.

La piñata, presentada en las redes sociales de la tienda, no solo hace una interpretación de la apariencia física de Echeverría, también resaltó algunos detalles específicos de su estancia en el reality.

La conductora fue la cuarte eliminada del reality. Imagen Facebook @piñateriaramirez



Vestida con uno de los trajes negros que la conductora utilizó dentro de la casa, la piñata incluye su característico peinado y su maquillaje, pero lo que más llamó la atención fueron los mangos que la acompañan, una clara referencia al polémico incidente que se sucitó con Briggitte Bozzo, otra de las integrantes del show.

El mensaje que acompaña a la publicación no tardó en viralizarse: "La piñata que todo México esperaba. La Mariana Canuta alias Troncha Toro. Srvicio a la comunidad, ya se pueden desquitar".

Este comentario, cargado de humor y sátira, causó mucha gracias entre los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en compartir la imagen y unirse a la conversación con más bromas.

"Se lucieron con la piñata", "como siempre una excelente creación", "jamás decepcionan", "les quedó increíble", son algunos de los comentarios que se pueden leer y que acompañan a la fotografía.



Pero la Piñatería Ramírez no se quedó ahí. Con el tono irreverente que la caracteriza sugirió que podría estar rellena de mangos, una referencia directa al incidente que le dió a Mariana el apodo de 'Lady Mango'.

Esta broma no solo generó risas, desencadenó una ola de comentarios de apoyo hacia la tienda por la manera en que abordaron la situación.

La piñata puede venir con todo y mangos. Imagen Facebook @piñateriaramirez

Las controversias de Mariana Echeverría

La polémica alrededor de Mariana Echeverría no es nueva. Desde su ingreso a 'La Casa de los Famosos México', la conductora era una de las favoritas para llegar lejos en el reality, pero su comportamiento y actitudes la alejaron rápidamente del cariño del público.

Episodios de bullying y disputas por la comida comenzaron a definir su imagen, y dejaron atrás la percepción positiva que inicialmente tenía.



Uno de los momentos más recordados y que más críticas le valió fue el ya mencionado 'Mango Gate'. En este incidente, Echeverría le exigió a Briggitte Bozzo que devolviera un mango que había tomado, con el argumento de que la comida debía ser distribuida de manera equitativa entre todos los participantes.

Esta situación, que para muchos fue vista como una exageración por parte de Echeverría, le otorgó el apodo de 'Lady Mango y desató una oleada de burlas y memes en redes sociales.

La percepción negativa hacia ella aumentó considerablemente con el tiempo, lo que la colocó como una de las concursantes más rechazadas de la temporada.

Este inesperado giro fue sorprendente para muchos, pues al entrar Mariana contaba con un sólido grupo de seguidores que la respaldaba. Sin embargo, su actitud y las constantes controversias que protagonizó terminaron por relegarla al puesto de la menos querida, lo que finalmente se reflejó en su eliminación.

Otra de las polémicas que la colocaron en el escarnio público fue una conversación que sostuvo con Luis 'Potro' Caballero, otro de los integrantes del reality, antes de que él también fuera eliminado.



El participante de 'Acapulco Shore' le expresó a la conductora la admiración que sentía por su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, al destacar que durante la ausencia de Mariana, él se haría cargo de Lucca, el hijo que tienen en común, además de cumplir con su trabajo como integrante del equipo las Águilas del América.

Tras este comentario, Mariana dijo algo que al público no le gustó: "Tengo dos nanas de toda la vida, ahorita él está en Estados Unidos. Tiene chofer el escuincle, tiene dos nanas, tiene alguien que le hace el aseo". Para el público, la manera en que se expresó no fue la mejor.