Muere Kabosu, la perrita japonesa de los memes virales Doge: Padecía una terrible enfermedad

Internet está de luto debido a que se confirmó el fallecimiento, este 24 de mayo, de Kabosu, la perrita de raza shiba inu que inspiró el mundialmente compartido meme Doge y posteriormente la criptomoneda Dogecoin.

Kabosu, la inspiración del meme Doge y la criptomoneda Dogecoin, muere a los 18 años

Atsuko Sato, su dueña, confirmó el deceso de su amiga en su blog https://kabochan.blog.jp/ y en la propia cuenta de Instagram de Kabosu, @kabosumama, la cual tiene con más de medio millón de seguidores. La mujer japonesa envió un mensaje de agradecimiento por todo el cariño que recibió su mascota durante todos estos años.

"A todos los que queríais a Kabosu. En la mañana del 24 de mayo, Kabosu cruzó el puente del arco iris. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo durante estos años. Se fue muy tranquila, sin sufrir, como si se durmiera mientras sentía el calor de mis manos acariciándola. Muchas gracias a todos por haber querido a Kabosu todos estos años. Estoy segura de que Kabosu era el perro más feliz del mundo. Eso me convierte en la dueña más feliz del mundo. Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que nos han enviado mucho amor".

La noticia inmediatamente conmovió a los amantes de los memes y a los fans de la icónica perrita, pues los mensajes de pésame se manifestaron de inmediato, así como aquellos afirmando lo mucho que los hizo reír a lo largo de los años.

De acuerdo con el portal 'The Guardian', aunque se desconocía con certeza la edad de Kabosu, su dueña calculó que falleció a los 18 años, más allá del promedio de vida de un shiba inu.

Kabosu fue adoptada en 2008 de una granja de cachorros donde, de no haber sido encontrada por Sato, hubiera sido sacrificada. Debido a su avanzada edad, comenzó a desarrollar enfermedades como leucemia y problemas hepáticos, las cuales fueron los causantes de su muerte.

Un dato que pocos conocen es que el animalito, también conocido como Doge, tiene su propia estatua en un parque en Japón y hasta una alcantarilla decorada con su reconocida foto que la hizo viral.

La perrita se volvió una sensación mundial en Internet después de que en 2010 su dueña compartiera una foto de ella con las patitas cruzadas y una leve sonrisa. Esta imagen se difundió en Reddit y Tumblr, lo cual le dio el apodo de la 'Mona Lisa de Internet' por su "similitud" con la obra de Leonardo da Vinci.

La imagen, se volvió un éxito gracias a las redes sociales, donde las personas la acompañaban con diversas frases divertidas. Posteriormente, en 2013, comenzaron a colocar en esa misma palabras cortas en colores como "Wow. Qué miedo" y "¿Qué estás haciendo?" para, supuestamente, revelar los pensamientos internos de la mascota.

Con los años, los memes basados en la icónica pose de Kabosu evolucionaron. Quizá el más famoso que se sigue utilizando hasta nuestros días es aquel donde se combina la cabeza del animal con un cuerpo musculoso, y a su lado se muestra a Cheems como una versión "débil" de él.

Como era de esperarse, millones de personas a través de las redes han creado memes en honor a Kabosu. En su mayoría, muestran su llegada al cielo, donde descansará en paz en adelante. Un ejemplo de esto es el siguiente, el cual fue hecho basándose en una famosa escena de 'Los Simpsons'.

Por último, algunos recordaron sus memes más épicos y el que está ganando mucha fuerza es aquel que compartió Elon Musk en 2021 donde recuerda a la icónica escena del 'Rey León', donde Rafiki presenta a Simba en su reino. Para darle su toque personal reemplazó su rostro por el de Rafiki, sosteniendo el meme Doge.

