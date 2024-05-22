¿Quién es Doris Jocelyn? La influencer que está enalteciendo el nombre de México con un trend

Video "De México para el mundo": Tiktoker presume de la cultura mexicana con nuevo reto de maquillaje

Tal es el caso de Doris Jocelyn, una influencer conocida por sus videos de maquillajes que van más allá de lo tradicional y quien ‘la está rompiendo’ con un video en el que adoptó una tendencia viral a la cultura mexicana.

TikToker Doris Jocelyn se viraliza por recrear el trend Asoka con motivos mexicanos

“México, haz lo tuyo”, fue lo que Doris Jocelyn escribió al pie de un video de 1 minuto y 13 segundos que publicó en sus perfiles de redes sociales el pasado 20 de mayo.

Desde entonces, el clip ha acumulado más de 96 millones de reproducciones en TikTok y casi 2 millones más en Instagram.

El video es una recreación del trend de maquillaje ‘Asoka’, basado en la estética de una serie de televisión árabe, que muestra las transiciones de una persona maquillandose entre pasos de baile y cambios de looks.



La propia Doris Jocelyn ya se había sumado a esta tendencia. El 2 de mayo pasado, publicó un video siguiendo los movimientos y estética, aunque con los colores rojo, verde y blanco, señalando que era la “versión (de) México”.

No obstante, en su más reciente publicación, le dio un giro de 180 grados al trend: aunque mantuvo los movimientos y transiciones, cambió la música por un popurrí de sonidos y canciones mexicanas y solo incorporó looks que representan la cultura del país.

El video, rápidamente se viralizó en diferentes plataformas, con miles de internautas aplaudiendo su creatividad, talento y esfuerzo por enaltecer la cultura mexicana.

¿Quién es Doris Jocelyn?

Doris Jocelyn es una influencer mexicana que ha ganado popularidad en las redes sociales gracias a sus impresionantes habilidades de maquillaje: en TikTok tiene 23 millones de seguidores y en Instagram, casi 4 millones.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, fue tras quedarse sin trabajo en la pandemia de covid-19, que decidió empezar a mostrar su talento en plataformas digitales.

Doris Jocelyn



Según reportes, es originaria de Veracruz pero reside en Puebla.

En el ámbito personal, se sabe que tiene una relación de muchos años con el también influencer Rubén Hidalgo, y que tiene 27 años.

¿Doris Jocelyn tiene hijos?

Diversos medios informan que Doris Jocelyn es madre de dos hijos, sin embargo, ella mantiene ese lado de su vida personal tan alejado de las pantallas que no se ha confirmado.

Doris Jocelyn y Ruben Hidalgo