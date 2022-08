Niña exigió 25 dólares al Hada de los Dientes y dividió opiniones: “A mí me daba un dólar”

Reddit es un sitio web muy popular, en el que los usuarios comparten sus peculiares historias; desde el chico que heredó tarjetas Pokémon de su abuelita (con valor superior a los 34 mil dólares), hasta una mamá que publicó una carta de su nena haciéndole una peculiar exigencia al Hada de los Dientes.

Niña le pidió “más dinero que la última vez” al Hada de los Dientes

Para muchos niños, perder un diente de leche no es del todo malo, pues por la noche podrían ser recompensados económicamente por el Hada de los Dientes o el Ratón de los Dientes (todo depende de la localización geográfica del infante, pues la cobertura de cada personaje es diferente).

Pues una usuaria de Reddit, identificada como ‘MadeMeSmile’, publicó una fotografía mostrando cómo su pequeña hija, de nombre Addy, le escribió una nota al ser mágico para exigir un aumento en la tarifa por recoger su diente.

Eso sí, la pequeña no incluyó detalles sobre el estado del diente perdido como si lo cuidaba y cepillaba todas las noches o no; simplemente pidió 25 dólares de compensación, o de lo contrario se iba a enojar. A continuación la imagen viral:

“Querida mamá, papá o Hada de los Dientes, ¿podría por favor tener 25 dólares por mi diente? Quiero más dinero que la última vez o de lo contrario me enojaré”, escribió la pequeña Addy en la nota adherida a la bolsa de plástico que contenía su diente.



De inmediato, la sección de comentarios se llenó de las opiniones de los internautas, ya que muchos de ellos no aprobaron la petición de Addy por la forma en que la realizó:

“A mí me solían dar un dólar por diente, qué está pasando con las nuevas generaciones que ya piden cuota de 25 dólares”, “¿25 dólares o se enojará? Déjenla hacer su berrinche y aprenderá la mejor lección de su vida”, “Supongo que los dientes están sujetos a la inflación porque mi hija perdió un diente a semana pasada y dijo que esperaba al menos 10 dólares del hada de los dientes” o “Ya me imagino la respuesta del Hada de los Dientes: 'Querida niña, aquí te dejo un dólar por tu diente y otros 24 para una terapia de manejo de ira'”.

Mientras que hubo quienes lo tomaron como una divertida broma infantil que les recordó nostálgicamente su propia experiencia con el Hada de los Dientes:

“Yo también intenté persuadir al Hada de los Dientes para que me diera más dólares, pero no funcionó. Es demasiado tacaña Addy” o “Esa niña está lista para gobernar el mundo. Me recordó la vez en que le robé un diente de mi abuelo y lo hice pasar por mío (cabe aclarar que recién se le había caído, no se lo saqué a la fuerza). Entonces lo puse debajo de la almohada y me desperté con una nota del Hada de los Hientes que básicamente decía que estaba ocupada y no debería estarla molestando con los dientes de otros. Desde entonces me aterra”.



