Novios contrataron a organizadora de bodas y fueron estafados: invitados tuvieron que decorar

No es un secreto que planear una boda es complicado, por ello muchas personas recurren a un wedding planner para tener la ceremonia de sus sueños; sin embargo, para una pareja resultó ser la peor decisión y así lo evidenciaron.

La usuaria mexicana de Twitter llamada @ImTiare, compartió cómo su boda se transformó en una historia viral debido a que terminó siendo robada.

Pareja sufre estafa el día de boda por la wedding planner: contaron su historia en Twitter

Todo lo expuso mediante Twitter el pasado 19 de diciembre, donde creó un hilo explicando la terrible situación que pasó el día que se casó.

"Amador y yo planeamos nuestra boda hace aproximadamente un año y medio que nos comprometimos, y como queríamos que saliera perfecto decidimos contratar a alguien para que así fuera, TERRIBLE ERROR", es el tuit con el que abrió la historia.



Después, continuó revelando que el nombre de la supuesta organizadora de bodas era Tania Ojeda Robledo y que un inicio no habían notado nada malo, pues hubo un contrato de por medio.



La mujer conocida en Twitter como Lady Escolta, afirmó que el total de los gastos para su boda se había liquidado y además, realizó un pago extra días antes del evento.

Continuó exponiendo que se llevó una gran sorpresa al ver que el lugar donde se haría su fiesta, se encontraba sin decorar y tampoco se habían montado ningún tipo de sillas, flores o mesas.

Todo esto, lo descubrió el día de su boda y a pesar de que se comunicó con Tania Ojeda, ella simplemente no llegó ni le dio respuestas claras sobre la situación.

"El día 10 de diciembre (día que se celebraría nuestra boda) Tania jamás llegó. Eran las 16:40 horas y no había montado nada, ni había flores, ni mobiliario. Mi boda supuestamente empezaría 16:30 horas. Llegaron solo seis meseros para 160 personas porque Tania Ojeda no pagó tampoco su servicio. Mi ceremonia empezó tarde porque no había luz ya que tampoco pagó el uso del jardín. No había loza ni vasos ni nada donde pudiéramos tomar o comer", es como continuó con su relato en Twitter.

Hilo viral mostró cómo los invitados ayudaron para que se realizara la fiesta

Por si fuera poco, la novia tuvo un inconveniente más y es que la comida que llegó a su boda estaba cruda, por lo cual su mamá tuvo que cocinarla, lo cual quedó demostrado en un video.



Ante esta situación sus amigos, familiares, los fotógrafos y dueños del jardín fueron quienes la ayudaron a ella y a su esposo a colocar todo para recibir a los demás invitados, cosa que compartió en un clip.

Tras una ola de preguntas, esclareció que supuestamente ella y su esposo habían llegado a un acuerdo para que la wedding planner les regresara el dinero, pero al parecer tiene planeado fugarse del país.

Al final, la pareja tuvo una boda improvisada, agradeció a todas las personas que la apoyaron para celebrar su unión y pidió que compartieran su historia para que nadie más volviera a ser estafado por Tania Ojeda.

Internautas apoyaron a la pareja que fue estafada por la wedding planner

El hilo de Twitter se hizo viral en un par de días y muchas personas la consolaron, como le sucedió a la novia que fue plantada el día de su boda pero decidió continuar con la fiesta.

"Qué coraje debiste de sentir, pero eso te deja una lección y te diste cuenta lo mucho que tu familia te ama", "Ojalá la encuentren pronto para que se vaya a la cárcel se lo merece", "Me enojó ver a tu mami atendiendo la carnita asada pero al momento se convirtió en una alegría ver que la familia y tus seres importantes te respaldaron", "Me da gusto leer que al final hiciste tu boda, ojalá recuperes tu dinero", son algunos comentarios.