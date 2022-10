Novia fue plantada el día de su boda pero decidió continuar con la fiesta: esta fue la razón

Las bodas son un gran tema en redes sociales, pues muchas personas comparten sus mejores tips para ahorrar en costos o narrar sus historias de amor. En esta ocasión quien dejó atónitos a los internautas, fue una joven de 27 años que fue plantada en el altar, pero eso no le impidió llevar a cabo la fiesta rodeada de sus seres queridos.

Joven fue plantada el día de su boda, pero aún así realizó su fiesta

Kayley Stead, originaria de Gales, tenía todo planeado para casarse en el hotel Oxwich Bay Hotel el pasado 15 de septiembre; sin embargo, la mañana del esperado día se enteró que su prometido, con quien había mantenido una relación de 4 años, no se presentaría para la boda.

La noticia la puso muy triste y pese a la situación ella decidió hacer la fiesta de todos modos, pues ya había pagado todos los servicios para ese momento, tanto el fotógrafo profesional, el pastel, la comida y el lugar donde sería el evento.

La joven dio la noticia en una publicación dentro de su Instagram @kayleystead2206, la cual acompañó con diversas fotos donde se le puede ver preparándose para su boda, posando con su vestido de novia, junto a sus damas de honor y otros momentos conmovedores con su familia.

"Aunque suene extraño, no he querido publicar aquí hasta ahora porque Instagram guarda todas las fotos y recuerdos que he compartido mientras me preparaba para el día de mi boda. Por desgracia, las cosas no salieron como estaba previsto y acabé quedándome sin mi pareja el día de nuestra boda, pero por suerte no estuve sola. Estuve rodeada de una familia y unos amigos increíbles, que estuvieron a mi lado todo el día y me levantaron cuando me caí", fue parte de su mensaje.



Kayley cortó el pastel, convivió con los invitados y tuvo su primer baile con sus hermanos y su padre Brian, a quienes agradeció de manera especial por apoyarla en un momento difícil de su vida.

Su publicación se esparció de manera local, y poco después su historia fue rescatada por medios internacionales y saltó a la fama.

Internet mandó mensajes de apoyo y admiración a la novia por lo que pasó

En diversas publicaciones respecto a su "boda", recibió mensajes de apoyo y admiración por su valentía para seguir adelante en un momento oscuro.

"Hoy he leído tu historia. Eres realmente increíble, no muchos serían tan valientes. Un gran aplauso para ti. Cuando una puerta se cierra, otra se abre", "No subestimes lo lejos que ha llegado y llegará esta historia y la cantidad de mujeres que se han inspirado en tu determinación y tu fuerte sentido de la personalidad. Un momento de poder femenino total", o " Siento mucho que te haya pasado esto. Me encanta tu positividad y el evento quedó impresionante", son algunas palabras de los internautas.



La ex novia disfrutó lo más que pudo aquel día a su manera, pero después de realizarla se percató de la dura realidad y es que la boda tuvo un costo aproximado de 12 mil libras esterlinas (13 mil 500 dólares).

Kayley recuperó un poco del dinero de su boda mediante GoFundMe

Los gastos que afrontó sola debido a que fue plantada, fueron un gran golpe para su economía y en un intento por ayudarla su mejor amiga Jordie Cullen, creó una página de GoFundMe para tratar de recuperar algunos costos compartiendo su historia.

No pasó mucho tiempo para que Internet hiciera su magia y hasta el momento, Kayley recibió casi 7 mil libras esterlinas (casi 8 mil dólares) en donaciones, gracias a que su vivencia tocó los corazones de todos.

De acuerdo al portal 'North Wales Pioneer', la joven mandó un mensaje de agradecimiento a quienes aportaron dinero para su causa, pues esto le ayudará a recuperar un poco de los gastos y comenzar a ahorrar para una casa.

"No podría comenzar a agradecer lo suficiente a las personas por la amabilidad que han mostrado desde que salió mi historia. Ver sus amables palabras me ha llevado a través de este viaje desafiante y el hecho de que la gente haya donado es asombroso y agradezco a cada una de las personas que lo ha hecho.Solo recuerda que momentos como este no te definen, sino cómo los superas", es lo que comentó al medio de comunicación el pasado 29 de septiembre.



Kayley también se sorprendió al saber que en una aparición para el programa llamado 'Morning', le tenían preparado un regalo y ese era dos mil libras esterlinas (2 mil 260 dólares) para que se fuera de "luna de miel".

La joven continúa publicando cómo lleva la situación en su día a día y empodera a las mujeres para salir adelante pese a las adversidades.