Pareja de abuelitos muere con minutos de diferencia, su historia conmueve a Internet: “Amor del bueno”

Ahora, TikTok se conmovió con otra historia de un par de personas mayores cuyo amor prevaleció hasta el último momento.

Pareja de abuelitos muere el mismo día: su historia se viraliza

Con motivo del Día de Muertos, Eve MH (@yavsmh09) compartió en TikTok un video recordando a sus abuelos. Si bien no dio sus nombres, sí contó su historia:

“Entonces, un 9 de agosto, la abuela decidió irse y el abuelo, a los 5 minutos, decidió irse de su mano”.



El clip, de menos de 30 segundos, mostró algunos de los momentos que la pareja vivió junta, como cumpleaños, fiestas y tiempo en el carro.

Debajo de las imágenes, su familiar escribió: “Juntos por siempre”.

El video se viralizó rápidamente en la red social de los videos cortos, con más de 3.5 millones de vistas, más de 340 mil ‘likes’ y alrededor de mil comentarios.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que Eve MH cautiva las redes con la historia de sus abuelos que fallecieron con minutos de diferencia.

En octubre pasado, publicó un video asegurando que “ni la muerte los pudo separar”.

Internautas reaccionan al amor de abuelos que fallecieron el mismo día

El video que se viralizó en Día de Muertos generó todo tipo de reacciones entre los miles de usuarios que lo vieron.

En la sección de los comentarios, muchos expresaron lo conmovidos que estaban:

“Ella no se quiso ir sin él y él no iba a vivir sin ella”, “De amor sí se muere”, “Ni la muerte los pudo separar”, “Amor del bueno”, “Es difícil una pérdida doble, pero su amor fue tan fuerte que ni la muerte pudo separarlos”, “Él sí la siguió demasiado rápido, no pudo vivir sin su amor”, “‘Hasta que la muerte los separe’... Nunca los separaron”, “¿Por qué los abuelos no pueden ser eternos?”, “Se fueron juntos”, “Yo creo que es porque sus corazones no soportan el dolor de perder a su compañero de vida y deciden dejar de latir”.



Otros, decidieron contar sus propias historias de parejas o amigos que fallecieron con horas, días o semanas de diferencia.

¿Te enterneció la historia de los abuelos de Eve MH, que fallecieron el mismo día?, ¿conoces alguna situación similar? Cuéntanos en los comentarios.