Novia se niega a lanzar el ramo en su boda y lanza polémico discurso a sus amigas: “Son mujeres completas”

Video Se pelean por el ramo y se dan con todo: señoras que se caen, golpes y más

No todas las novias sueñan con una boda tradicional. Cada vez es más común ver a quienes hacen ligeros cambios en las costumbres o, incluso, imponen sus propios preceptos en su día especial, dando pie al llamado movimiento ‘ antiboda’ .

Como ejemplo está el de una joven que se hizo viral por rehusarse a lanzar el ramo a sus invitadas y, en cambio, hizo algo más innovador. Esta es su historia.

PUBLICIDAD

Novia reparte su ramo entre sus amigas en vez de aventarlo: video viral

Fátima Alvizo es una mujer que suele usar sus redes sociales para difundir contenido sobre derecho, feminismo y causas sociales. Si bien, de vez en cuando comparte también detalles de su vida.

El 28 de enero, por ejemplo, colgó en TikTok el video de un momento importante en su boda. Cuando llegó el momento de lanzar el ramo, se rehusó a seguir esta tradición y la cambió por algo más emotivo: lo dividió y le dio una parte a cada una de sus invitadas.

La razón, según explicó en un discurso frente a todos los asistentes, fue que:

“Me parece que todas las mujeres que están en este lugar son mujeres completas, amorosas, que no necesitan sentir que algo les hace falta”.



Es decir, Fátima no considera que las mujeres ‘necesiten’ casarse. Hay que recordar que, según la tradición, quien se ‘gana’ el ramo de la novia será la siguiente en llegar al altar.

Mientras repartía las flores entre sus amigas, sonó de fondo la canción ‘Hasta la raíz’ de Natalia Lafourcade que, relató, le “recuerda la época en la que perdió a una de sus mejores amigas”.

“No quiero perderlas, a ninguna de ustedes (...) Las amo profundamente y yo sé que ustedes me aman a mí”, añadió la novia antes de llamar a cada una de sus invitados a la pista.



Si bien en la grabación solo hace mención de sus amigas, en la sección de comentarios explicó que cada una de las asistentes se llevó un pedazo del ramo, ya que fue una boda pequeña.

En su cuenta de X (Twitter), además, explicó que este momento buscaba replicar la escena de ‘Chicas pesadas’ en las que Cady Heron rompe su corona y la reparte entre sus compañeros.

TikTok reacciona al video de novia repartiendo su ramo entre sus amigas

La publicación de Fátima se hizo viral y en tan solo unos días alcanzó más de 600 reproducciones en TikTok, 85 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

PUBLICIDAD

En esta sección, los usuarios de la plataforma se dividieron entre quienes aplaudieron y criticaron la decisión de la novia.

Los primeros expresaron su apoyo a su decisión con mensajes como:

“Qué bonito detalle reconocer a tus amigas como personas valiosas sin tener que pelear por un ramo como si fuera un trofeo casarse”, “Es una idea hermosa y llena de hermandad”, “Así es, llorar con bodas a las que no fui es mi pasatiempo”, “Es su boda, es su día especial, ella puede hacer lo que quiera. Nadie está obligado a seguir las ‘tradiciones’ si no quiere”, “Es mejor así a que se anden peleando por el ramo, que termina desbaratado”, “Yo hubiera llorado”, “El amor entre amigas es la cosa más mágica que he visto”, “Qué bonita, es como Cady Heron (de ‘Chicas Pesadas’) aventando pedazos de la corona”, “Llorar por historias de mujeres creando espacios seguros para ellas es mi pasatiempo” o “Debemos dejar atrás ciertas tradiciones que solo perpetúan viejas costumbres machistas”.



Un internauta recordó una experiencia pasada para explicar por qué aprobaba la decisión de no aventar el ramo:

“En la boda de mi prima, todas las casadas de la familia se le acercaron a mi hermana a darle el ‘pésame’ por ser la única en no haberse casado. De hecho, a la hora del ramo, la empujaron y dejaran que ella ganara”.



Del lado contrario, quienes no vieron con buenos ojos su decisión comentaron:

“¿Agarrar el ramo significa que no somos mujeres completas?”, “Pues el ramo es por la convivencia y diversión de hacerlo, ¿no?”, “Ay, no, ya todo lo quieren modificar”, “A mi punto de vista, no tiene nada de malo lo del ramo, solo es una tradición, juegos y dinámicas en la boda para hacerla divertida, no por ‘sentir que algo les hace falta’ o ‘porque están incompletas’” o “Las amigas pensaron ‘como tú ya te casaste…’”.



Fátima, por su parte, se defendió del ‘hate’ en su cuenta de X (Twitter), donde expresó: “(Fue) mi boda, que yo y mi marido pagamos”.

Novia se hizo viral por negarse a aventar el ramo y cambiar la tradición. Imagen TikTok / X (Twitter)



Cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta nueva tradición.