No estaba invitado a la boda, pero ganó el ramo de la novia: el divertido video se hizo viral

Una boda es una celebración muy especial para las parejas, por ello hay quienes buscan darle un toque único que las vuelva inolvidables (como aquellos que se casaron disfrazados de Shrek y Fiona); incluso, la celebración más tradicional es recordada por los divertidos momentos que suceden sin haber sido planeados.

Mesero se gana el ramo de la novia y el divertido momento se viralizó

El usuario de TikTok identificado como David Nieto, fue invitado a la boda de sus conocidos Caro y Mich, evento en el que grabaría un divertido momento que se volvería muy viral, pues ya tiene más de 5 millones de reproducciones.

Todo ocurrió durante el lanzamiento del ramo, cuando las invitadas se congregaron en la pista de baile para atraparlo y conocer a la siguiente novia, según la tradición. Sin embargo, el afortunado fue un mesero que se encontraba a las orillas, a continuación el video:



Los invitados de la boda rieron con el suceso, e incluso el mesero que atrapó el ramo no pudo esconder su diversión, a pesar de que no aceptó su premio, porque al final del video se ve que lo deja en una silla. Ante esto, los internautas expresaron sus opiniones:

“El mesero: 'Ay señorita, soy muy joven para casarme'”, “Hasta dolor de estómago le dio al mesero del susto“, “El mesero antes de que le cayera: 'Siempre espectador nunca protagonista'”, “El señor: 'Si nada más vine a trabajar, ojalá no lo vea mi novia'”, “El mesero ni se la creía, hasta se sonrojó”, “Le dio un microinfarto al mesero, todo por andar de chismoso”, “Llegando a su casa le dirá a su esposa: 'Amor, a que no adivinas quién se va a casar de nuevo'" o “Cuando el mesero dejó el ramo pensó: 'Hay errores que no se cometen dos veces'”.



Curiosamente, el protagonista del video viral no ha sido el único mesero que atrapó el ramo de la novia durante su servicio, pues en la sección de comentarios, varios de sus colegas narraron sus propias anécdotas y son igual de cómicas:

“También soy mesera en eventos y me pasó. Me cayó en la charola y rápido lo devolví, en aquel entonces ya me estaba divorciando”, “A mí me pasó lo mismo en una boda y final le dije a mi capitán que eso contaba como accidente laboral” o “No sé si sea la mala puntería de las novias o el destino de los meseros, porque también me pasó a mí y los invitados no dejaron de burlarse lo que restó de la noche”.

Historia del ramo de novia: ¿por qué se lanza el ramo durante la boda?

Se trata de una tradición que muchos conocen y supuestamente dictamina quién será el siguiente en casarse; sin embargo, pocos conocen la historia detrás del ramo de novia.

Desde la antigüedad se cree que el ramo de una novia ayudaba a la mujer a protegerse de los malos espíritus o las envidias, pues se elaboraban con tomillo, ajo y otras especias que simbólicamente repelían las energías negativas.