Mujeres rompen la tradición y le piden matrimonio a sus novios: desatan debate en TikTok

Es común que en la actualidad las personas compartan su propuesta de matrimonio en redes sociales y aunque en su mayoría estos videos reciben felicitaciones, en los siguientes casos las mujeres fueron atacadas por ellas tomar la decisión de hacerle la pregunta a sus novios.

En video, mujeres piden matrimonio a novios y crean 'intenso' debate en TikTok

Si bien la tradición dicta que el hombre debe mostrar el anillo, para muchas chicas esto quedó en el pasado, pues ellas son las que toman la iniciativa de comprar una pieza de joyería y sorprender a sus parejas, tal es el caso de las siguientes chicas que en lugar de recibir halagos, terminaron siendo señaladas por su acción.

Sukhmin Garcha de 27 años se hizo viral en 2022 por pedirle matrimonio a su novio Shiraz Brar a la orilla del mar mientras se arrodillaba.

En el clip se puede ver claramente cómo el joven quedó impactado, pero feliz y hasta guió a su novia para que ella misma le pusiera el anillo en su mano izquierda para terminar dándose un tierno beso.



La autora del clip recibió mucho amor por parte de los espectadores masculinos por su gesto, pero a la par se sorprendió tras ver tanta negatividad por parte de las mujeres.

"Jamás haría esto", "Ay amiga ahí no es", "No, le debe hacerlo no yo", " Todo mal aquí", "No van a durar", "Prefiero morir antes que hacer esto", "Amiga respetate un poquito", "Déjame adivinar ¿él nunca lo iba a hacer cierto?", "Se van a divorciar, se los apuesto", "Ni loca", "Qué oso tener que se lo pidas tú y no al revés" o "¿Urgida?", fueron algunos de ellos.



Sukhmin respondió de una manera extraordinaria dándole así una 'cachetada con guante blanco' a todos los que la criticaron.

"El hecho de que no mucha gente no lo haya hecho no significa que esté ma. Estos son simplemente roles de género obsoletos creados por la sociedad. Somos la nueva generación y definitivamente podemos construir una nueva sociedad donde los roles de género no existan, fue lo que comentó en otro clip.

Joven es criticada por la influencer Alexa Chávez y ella le responde de manera contundente

El caso más reciente que generó controversia fue el de la tiktoker Amanda Cheng, quien compartió en su cuenta la propuesta que le hizo a su pareja al visitar la Muralla China.

Todo pasó cuando supuestamente ella estaba posando para una foto con su pareja, pero poco después ella saca de su bolsillo una caja con un anillo, lo cual hizo que el joven la abrazara de inmediato en señal de que aceptaba la propuesta.

De igual manera que en el ejemplo anterior algunos usuarios consideraron que debería "darle vergüenza" hacer algo así, ya que creen que con su propuesta mostró lo poco que se valoraba a sí misma; y que si él no se lo había pedido es porque realmente no quiere casarse con ella.

Si bien existieron personas que se dedicaron a felicitarla por dar este importante paso y defenderla, su situación llegó a un nivel polémico cuando la influencer Alexandra Chávez, quien da consejos para conseguir pareja, hizo un video sobre ella y su propuesta, la cual en su opinión demostró que no tenía "amor propio".



Cheng no se quedó callada y respondió a sus palabras con un mensaje donde deja ver que las mujeres no deben esperar a que su novio les proponga matrimonio si ellas quieren hacerlo y alentó a las usuarias a proponerlo si están seguras de querer hacerlo, tal como lo haría un hombre.

"Creo que a los chicos también les gusta que sus novias los sorprendan o que den pasos que tradicionalmente son de ellos y que les hagan sentir que les quieren. ¿Por qué las mujeres nos tenemos que quedar esperando a que pase todo lo que queremos que pase?. ¿Por qué no podemos dar el paso nosotras?".



Una gran parte de las personas estuvieron de acuerdo con su punto de vista; sin embargo, la tiktoker no dejó de ser atacada por aquellos que ven incorrecto que las mujeres pidan matrimonio.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar: