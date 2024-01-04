“¿Boda o kínder?” Niños interrumpen a violinista en una presentación y el video enfurece a TikTok

Video ¿Deberían prohibir niños en las bodas? Estos videos de pequeños causando accidentes abrieron el debate

¿Los niños no deberían asistir a bodas? La pregunta, que levanta todo tipo de polémicas, volvió a resurgir en redes luego de que una violinista expuso el trato que tuvo por parte de un grupo de infantes durante una presentación en un enlace matrimonial.

Niños interrumpen presentación de violinista en boda: video viral

Nudem es una violinista residente de Alemania, donde suele amenizar bodas. A través de redes sociales, la joven comparte clips sobre su trabajo en estos eventos. La mayoría de estos son solemnes, pero a finales de noviembre pasado decidió mostrar el lado menos agradable de una presentación: cuando un grupo de niños la interrumpió en múltiples ocasiones durante una presentación.

Su clip de apenas 30 segundos inicia con el texto “violinista vs. niños (edición de bodas)” y evidencia a un pequeño que intentó tomar su brazo con el que sostenía el arco, otra que parecía querer arrebatarle este y una más que se acercó a acariciar su cadera mientras tocaba el violín. Por si esto fuera poco, todo un grupo de infantes corrió alrededor suyo en pleno show.

Niños interrumpen a violinista durante presentación en boda: video viral en TikTok Imagen TikTok



Afortunadamente, la violinista tomó la situación con humor. A lo largo de su relato incluyó emoticones de risas y se cuestionó qué pensaban los pequeños. Además, debajo de las imágenes, escribió “¿ Boda o jardín de niños?”, seguido de un par de emoticones de risa.

El video de Nudem se viralizó en TikTok, plataforma en la que lo colgó, alcanzando 2.7 millones de reproducciones, 218 mil ‘likes’ y más de 4 mil comentarios. Además, el clip ha sido retomado por otras cuentas de contenido.

Internautas reaccionan al video de niños interrumpiendo violinista en boda

En la sección de los comentarios, miles de usuarios de TikTok expresaron su indignación por el comportamiento de los menores en la presentación de la artista.

“¿Pero por qué los papás no hacen nada?”, “¿Los papás dónde están?”, “No se molesten cuando diga ‘no niños’ en la invitación”, “¿Era fiesta de niños sin papás?”, “Los hombres que estaban en el escenario [el resto del ‘staff’] debieron ayudarla” o “Las bodas sin niños son las mejores”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.



Muchos otros resaltaron el carácter tan paciente de la violinista para enfrentar esta situación:

“Yo hubiera dejado de tocar y dicho ‘llévense a sus niños’”, “Yo hubiera dejado de tocar y me hubiera ido”, “Chica, tú eres mejor que yo porque yo les hubiera gritado tan fuerte que se hubieran quedado sentados toda la noche”, “Tienes la paciencia de una santa, yo me hubiera ido del lugar”, “¿Cobras una multa extra por este trato?”.



Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre esta situación, ¿los papás debieron haber detenido a los niños?, ¿la presentadora debió haberse retirado?