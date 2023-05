Hombre con demencia recuerda a su hija justo el día de su boda e Internet no para de llorar

Los videos de propuestas de matrimonio abundan en TikTok, pero los que están ganando atención son aquellos que muestran las interacciones que tienen los padres con sus hijos durante su día especial, así como el niño que terminó en lágrimas al ver a su mamá vestida de novia.

Otro que también conmovió a los internautas fue aquel publicado por la cuenta @weddingfiesta el pasado 25 de mayo, donde un hombre hizo a su hija la persona más feliz el día de su boda, te explicamos.

Papá con demencia reconoce a hija en su boda y queda documentado en TikTok

En el material se puede ver a una novia interactuando con su papá que padece demencia poco antes de su boda. Se sentó junto a él para alentarlo a pintar sobre un lienzo blanco, lo cual puso feliz al señor.

Tras dar algunas pinceladas, volteó a ver a la joven y su rostro terminó cambiando completamente, pues la reconoció al llamarla por su nombre y no dudó en admirar su vestido.

"Cariño te ves hermosa", fueron las primeras palabras que dijo al verla.

Ella quedó impactada tras recibir un beso en la mejilla de su parte y le explicó a su papá que su boda se llevaría a cabo ese día, lo cual emocionó al señor quien se mostró impaciente por celebrarla.

Dicho TikTok viral fue reproducido más de 31 millones de veces en menos de una semana y obtuvo más de 5 millones de me gusta únicamente en esta red social, debido a la manera tan especial que terminó conectando la joven con su padre.

Los internautas afirmaron en la sección de comentarios que a pesar de ser un video corto terminaron con el rostro lleno de lágrimas, pues no esperaban ver que la joven recibiera este pequeño regalo "perfecto".

"¡Yo sollozando porque se dio cuenta de todo lo que estaba pasando!", "Qué regalo tan único le dio el señor", "Todos aquí estamos llorando", "La reconoció en el momento ideal, es muy bonito", "No hay duda de que para ella este fue el regalo perfecto de bodas", "El cambio de expresión es increíble, sabía quién era", "La hija es tan fuerte y paciente con él, merece toda la admiración".



Algunos usuarios fueron más abiertos y explicaron lo difícil que puede ser tener un pariente con demencia, pues su memoria se deteriora poco a poco.

"Mi madre tiene demencia y son esos momentos de claridad los que me mantienen unida", "Mi papá tenía demencia y falleció hace tres años, esto me dolió mucho", "Mi abuela tenía demencia, y se olvidó de quién era, pero ella todavía era capaz de armonizar con todas sus canciones favoritas", o "Me alegro mucho por ella. Mi abuelo tiene demencia y es muy duro saber que no tiene ni idea de quién soy. Me alegro mucho de que estuviera allí para verla con su precioso vestido".

@weddingfiesta Bride’s father with dementia remembers his daughter on her wedding day! Very emotional! wedding bride fatherdaughter weddingtiktok greenscreenvideo ♬ another love - ✨️



Diversas personas preguntaron si el señor volvió a reconocer a su hija en otro momento de la boda, pero lamentablemente no hay un video que lo compruebe.

