¿'Merlina' tendrá un spin-off del tío Lucas? Rumor llega a Internet y provoca opiniones divididas

En 2022 se estrenó la esperada serie televisiva 'Merlina', la cual presentaría a este personaje realizado por la actriz Jenna Ortega. Si bien las expectativas resultaron ser altas, Netflix no decepcionó al público, pues su trama y los diversos personajes la posicionaron como una de las producciones más populares de la plataforma en aquel año, tanto así que se mantuvo en el top 10 por varias semanas.

'Merlina' podría tener un spin-off sobre el tío Lucas

El final del último capítulo sugirió que la historia continuaría, pero fue hasta meses después que se confirmó que en efecto, la segunda temporada sería una realidad. Por el momento se desconoce cuándo exactamente será su fecha de estreno, pero una noticia impactante es que el servicio de streaming podría estar trabajando en crear otra serie perteneciente al universo de la familia Addams.

Todo comenzó cuando el portal 'Bloomberg' anunció que Netflix desea realizar un spin-off centrado en el tío Lucas, personaje que fue interpretado por Fred Armisen en 'Merlina'. Según la fuente, el programa se encuentra en las primeras conversaciones y no hay garantía de que suceda como tal por una razón y es que Amazon, que tiene los derechos de las propiedades de la familia Addams.

"Los escritores tienen que descubrir la historia, la empresa necesita negociar contratos con el talento y los horarios de los individuos deben alinearse. Pero Netflix está ansioso por establecer una cartera de programas de La familia Addams para aprovechar el éxito de 'Wednesday', fue parte del comunicado.



Se mencionó que Amazon estaría dispuesto a asociarse con Netflix para hacer realidad esta propuesta que seguramente tendrá éxito debido al carísma del personaje y el empeño que puso Armisen para encarnarlo de la mejor manera.



A pesar de ser un personaje terciario en 'Merlina' y haber aparecido en pocos episodios de la misma, el tío Lucas tiene un gran potencial en la trama, ya que demostró tener dotes de ser un gran detective, cosa que podría ser un punto de partida para la trama de su propio show.

Rumor sobre el spin-off del tío Lucas divide opiniones en redes sociales

Lamentablemente al ser un rumor no hay más noticias al respecto, pero tras filtrarse dicha información, en redes sociales las personas mostraron un genuino interés por que sea creada dicha propuesta televisiva.

El tío Lucas se robó el show, me alegro que estén pensando en esto", "Sí por favor, me encantó el personaje", "Vaya, esto sí me interesa", "Estoy de acuerdo, pueden ser muy creativos con esto", "Me encanta Fred Armisen y era genial como el tío Lucas, creo que pueda llevar todo un espectáculo él solo", "Por fin, una inmersión en un universo para el otro tipo de ñoños", "Valdría la pena", "No sé si resulte, pero creo que deberían arriesgarse", es lo que expresaron en Twitter.



No obstante, también se manifestaron aquellos que mencionaron que crear un universo alrededor de 'Merlina' no era buena idea y que deberían descartar la idea porque podría terminar como un rotundo fracaso.

Otra razón que acentuó 'Bloomberg' en su portal es que Jenna Ortega es una estrella es ascenso que de hecho ya se encuentra realizando otros proyectos importantes además de 'Merlina' y probablemente no estaría dispuesta a trabajar en una gran cantidad de temporadas, por lo cual es necesario ofrecerle algo relacionado a la familia Addams a los espectadores.



