Jenna Ortega es tan rara como Merlina Addams: confesó que jugaba con animales muertos de niña

Entre las jóvenes latinas que están triunfando en Hollywood destaca Jenna Ortega, la protagonista de la nueva serie de Netflix ‘Merlina’ (o ‘Wednesday’).

Este personaje de la familia Addams se caracteriza por su gótica y un tanto extraña personalidad, y según declaraciones que ha dado la propia actriz, ella comparte mucho más con Merlina de lo que podríamos imaginar.

¿Jenna Ortega es tan rara como Merlina (Wednesday) Addams?

La versión de Merlina Addams de Christina Ricci es una de las más queridas por el público (recordemos que Wednesday ha sido interpretada por diferentes actrices), por lo que las expectativas en torno a la interpretación de Jenna Ortega eran muy altas antes del estreno de la serie de Netflix.





También puedes ver a Christina Ricci en ’10 cosas que debemos hacer antes de separarnos’ gratis en ViX

Ahora, la crítica especializada ha dado su veredicto y asegura que su actuación es impecable. Por ejemplo, Dan Jolin de ‘Empire Magazine’ afirmó que “la interpreta perfectamente”.

Parte del éxito de Ortega se debe probablemente a que, según sus propias palabras en entrevista con ‘Wired’, ella es “un bicho raro” al igual que Merlina. La joven relató que cuando era más pequeña compartía extraños gustos con la chica Addams, como jugar con animales sin vida:

“Soy un bicho raro... Solía realizar autopsias en pequeños animales cuando era más joven. Como pequeños lagartos que encontraba muertos en mi patio trasero”.

El lado oscuro de Jenna Ortega

Aunado a esto, en entrevista con ‘The Face’ la actriz reveló por qué siente cierta fascinación por trabajar en proyectos impregnados de tintes oscuros.

Claro, ello sin dejar de lado que en el pasado fue una chica Disney (era una de las protagonistas del programa juvenil ‘Stuck in the Middle’) y que tuvo un papel en la serie ‘Jane the Virgin’.

Pero, por lo general, su carrera se ha caracterizada por la oscuridad, ya que Formó parte del elenco de la serie criminal ‘You’, también fue aclamada por ‘The Fallout’ (que trata sobre un tiroteo escolar) y estuvo en una de las películas de terror de ‘Scream’ (y próximamente participará en otra de ellas).

Su protagónico en la serie de Netflix ‘Wednesday’ es tan solo la cereza del pastel, pues en este proyecto demostró, una vez más, su gran talento para actuar en historias sombrías.



En una entrevista con ‘The Face’, Jenna Ortega reveló que hay algo que la mantiene vinculada con este tipo de proyectos oscuros, como “una cadena invisible” que la conecta a historias llenas de monstruos, criaturas y asesinos en serie. Además, confesó que son temas que siempre le han fascinado:

“Siento que es algo que siempre ha sido atractivo para mí desde que era más joven, algo que siempre me gustó. Es lo que me parece correcto y tienden a ser los guiones que me gustan. Me encantan las cosas que son un poco desagradables, cosas que cuando miras más de cerca, realmente no son tan bonitas. Me encantan las cosas que son perturbadoras”.