Christina Ricci volvió a la familia Addams con ‘Wednesday’: su papel en la serie de Netflix

En ‘Wednesday’, la actriz latina Jenna Ortega le dará vida a Merlina Addams, la hija de la familia Addams famosa por sus trenzas largas y peculiar personalidad.

Pero esa no es la única sorpresa entre su elenco. Desde el pasado agosto, cuando se revelaron los primeros detalles de la serie de Netflix, se anunció que reconocidos actores como Catherine Zeta-Jones o Luis Gúzman participarán en ella.

Lo que quizás nadie esperaba es que Christina Ricci, cuya interpretación de Wednesday en las películas de los 90 sobre la familia ficticia se volvió icónica, también formará parte de la producción.





Christina Ricci formará parte del elenco de ‘Wednesday’, serie de Netflix sobre la familia Addams

El pasado 8 de octubre Netflix lanzó el tráiler oficial de ‘Wednesday’ (si bien meses atrás ya había dado un primer vistazo a la serie) y entre las sorpresas que este reveló estuvo que Christina Ricci volverá al mundo de la familia Addams. Eso sí, de una manera muy diferente a cuando incursionó en este.

Según se mostró en el clip de 2:30 minutos, la estrella de 42 años le dará vida a la maestra Thornhill de la escuela Nevermore, a la que Merlina asiste con el objetivo de perfeccionar sus habilidades de telequinesis.

En este primer vistazo, fue notorio el contraste de su nuevo personaje con el que hizo en los 90: ligeramente más colorido y sonriente.

No obstante, aún se desconocen más detalles sobre la importancia que tendrá en la nueva historia.



A finales de septiembre del 2022, Jenna Ortega habló con la revista Empire sobre lo retador que fue trabajar junto a la actriz que décadas atrás le dio vida al mismo personaje.

“Estaba aterrorizada. Ella es una mujer genial, no tuve problema en conocerla, pero la primera vez que hicimos una escena juntas y me vio maquillada de la misma manera que ella lo estuvo hace 30 años, me puso de nervios”.



En la misma charla, la joven latina expresó que el buen trabajo de Christina Ricci al interpretar a Merlina fue otro de los retos en esta serie:

“La interpretación de Christina Ricci es impecable. Es perfecta y no cambiaría nada de ella, lo cual es otra razón por la que me resultó difícil hacer este trabajo”.

El tío Lucas también apareció en el tráiler de ‘Wednesday’, serie de Netflix

Los primeros vistazos de la producción no mostraron al hermano de Homero Addams, por lo que muchos fans asumieron que no se haría presente en esta entrega. Incluso, crearon algunas teorías que justificarían su ausencia.

No obstante, en el tráiler completo de la serie, el querido personaje finalmente se hizo presente. Gracias a ello, ahora sabemos que Fred Armisen será el encargado de darle vida.



‘Wednesday’ se estrenará en Netflix el próximo 23 de noviembre.