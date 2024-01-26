¿Una señal de vida de otro planeta? NASA capta señales provenientes de otra galaxia

Video Una profecía de Nostradamus tiene preocupada a la NASA: esto es lo que predijo para el 2023

Aún queda mucho por saber sobre el espacio exterior y la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, mejor conocida como NASA por sus siglas en inglés, continúa con sus investigaciones. Recientemente los astrónomos detectaron una extraña señal proveniente de una galaxia ajena a la nuestra; conoce todos los detalles.

NASA detecta señales que provienen de otra galaxia Imagen Getty Images

NASA identifica señales provenientes de otra galaxia; lanzan comunicado

PUBLICIDAD

En un comunicado, la NASA destacó que este hallazgo se obtuvo gracias a que los investigadores hicieron una revisión de datos recopilados durante 13 años por el telescopio espacial Fermi, el cual utiliza rayos gamma.

“Encontramos una señal mucho más fuerte y en una parte distinta del cielo de la que buscábamos”, dijo Alexander Kashlinsky, cosmólogo de la Universidad de Maryland, en la revista Astrophysical Journal Letters.

Astrónomos buscaban la luz más antigua del mundo y se toparon con una extraña señal de otra galaxia

El descubrimiento de esta señal de otra galaxia se presentó en la reunión #243 de la Sociedad Astronómica Americana en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde también se mostraron otros descubrimientos de dicha investigación, como unas estructuras desconocidas que les permitió captar el telescopio.

En el evento, los científicos señalaron que comenzaron su análisis de datos buscando rayos gamma que tuvieran relación con la luz más antigua del Universo, lo que es conocido como Fondo Cósmico de Microondas (CMB).



Fue en 1965 que las encontraron en forma de débiles microondas, pero una investigación más seria descubrió los ‘dipolos’ de rayos gamma, un grupo de dos polos eléctricos o magnéticos de igual magnitud y signo contrario.

El astrofísico de la Universidad Católica de América en Washington, Estados Unidos, Chris Schrader, explicó que la señal de dichos rayos se encuentra en una dirección muy similar, además de que tienen una magnitud casi idéntica.

“Encontramos un dipolo de rayos gamma, pero su pico está situado en el cielo meridiano, lejos de los CMB, y su magnitud es 10 veces mayor de lo que podríamos esperar a partir de nuestro movimiento”, añadió.

¡Solo queda un mes para poder enviar tu nombre a bordo de Europa Clipper! Apúntate aquí para asegurarte de que tu nombre vaya a bordo de la nave cuando esta despegue hacia la luna joviana helada Europa.https://t.co/jVJ6i7SDpW pic.twitter.com/V5GrMAq2cg — NASA en español (@NASA_es) December 1, 2023



Schrader añadió que aunque no era lo que estaban buscando en su investigación, podría ser un gran avance para detectar ondas de otras galaxias, lo cual les permite seguir aprendiendo que hay más allá de la galaxia en la que se ubica el planeta Tierra.

“Sospechamos que puede estar relacionado con una característica similar registrada en los rayos cósmicos de mayor energía”, dijo.



¿Crees que la señal que obtuvieron de otra galaxia pueda ser una señal de vida? No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.