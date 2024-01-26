Nuevo estudio revela que la Luna se está encogiendo y provocaría terremotos que durarían horas en el futuro

Video Si un asteroide se dirigiera a destruir la Tierra, ¿qué haría la NASA?

La luna se está encogiendo, confirmaron científicos en un reciente estudio en el que expresaron temor por las consecuencias que este hecho traería a la exploración humana en el único satélite natural del planeta Tierra.

La luna se está encogiendo

Al conocer la vital importancia de la presencia de la luna en el planeta Tierra, los estudios sobre su comportamiento son continuos, precisos y oportunos y es que, a través la revista ‘The Planetary Science Journal’ se reveló que desde hace miles de millones de años, el satélite se encoge tal como lo hiciera una uva para convertirse en pasa.

La luna se está encogiendo. Imagen Getty Images



El estudio ‘Tectonics and Seismicity of the Lunar South Polar Region’ subraya que el reducimiento en la circunferencia de la luna ha dejado en su superficie formaciones de fallas y pliegues que pondrían en riesgo proyectos de exploración como el Artemis 3, la primera misión humana de la NASA al Polo Sur Lunar, supuestamente planeada para 2025.

¿El encogimiento de la luna provoca terremotos en su superficie?

La investigación destaca precisamente un notable daño en este polo de la luna pues el encogimiento provocaría una fuerte actividad sísmica, que podrían traducirse en terremotos lunares que podrían durar horas e incluso, advierten, hasta toda una tarde.

La inestabilidad de la superficie en el polo sur del satélite pone en riesgo la misión que marcaría el primer regreso de la humanidad a la superficie lunar en más de 50 años.

Y es que, los investigadores encontraron algunos rasgos en las fallas localizadas en dicha zona parecidas a los que dejó uno de los terremotos lunares más potentes registrados.

"Nuestro análisis aporta la primera evidencia de que estas fallas siguen activas y produciendo probablemente lunamotos a medida que la Luna se enfría y se encoge. Algunos de estos sismos pueden ser de una magnitud considerable, de cerca de cinco en la escala de Richter”, advierte uno de los autores del estudio, Thomas Watters.

¿El encogimiento de la luna provoca terremotos en su superficie? Imagen Getty Images



Las significativas deformaciones que el encogimiento lunar han causado a la superficie del satélite representan un riesgo inminente a cualquier plan de asentamiento humano, lamentaron los especialistas.

El estudio estimó que la luna se ha encogido aproximadamente 50 metros de circunferencia de forma gradual “al enfriarse su núcleo” en lo que va de los últimos cientos de millones de años.