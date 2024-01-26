Nuevo estudio revela que la Luna se está encogiendo y provocaría terremotos que durarían horas en el futuro
El encogimiento gradual de la luna provocaría una fuerte actividad sísmica que tiene en alerta a los científicos por lo que representaría en la exploración humana del satélite.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La luna se está encogiendo, confirmaron científicos en un reciente estudio en el que expresaron temor por las consecuencias que este hecho traería a la exploración humana en el único satélite natural del planeta Tierra.
La luna se está encogiendo
Al conocer la vital importancia de la presencia de la luna en el planeta Tierra, los estudios sobre su comportamiento son continuos, precisos y oportunos y es que, a través la revista ‘The Planetary Science Journal’ se reveló que desde hace miles de millones de años, el satélite se encoge tal como lo hiciera una uva para convertirse en pasa.
El estudio ‘Tectonics and Seismicity of the Lunar South Polar Region’ subraya que el reducimiento en la circunferencia de la luna ha dejado en su superficie formaciones de fallas y pliegues que pondrían en riesgo proyectos de exploración como el Artemis 3, la primera misión humana de la NASA al Polo Sur Lunar, supuestamente planeada para 2025.
¿El encogimiento de la luna provoca terremotos en su superficie?
La investigación destaca precisamente un notable daño en este polo de la luna pues el encogimiento provocaría una fuerte actividad sísmica, que podrían traducirse en terremotos lunares que podrían durar horas e incluso, advierten, hasta toda una tarde.
La inestabilidad de la superficie en el polo sur del satélite pone en riesgo la misión que marcaría el primer regreso de la humanidad a la superficie lunar en más de 50 años.
Y es que, los investigadores encontraron algunos rasgos en las fallas localizadas en dicha zona parecidas a los que dejó uno de los terremotos lunares más potentes registrados.
"Nuestro análisis aporta la primera evidencia de que estas fallas siguen activas y produciendo probablemente lunamotos a medida que la Luna se enfría y se encoge. Algunos de estos sismos pueden ser de una magnitud considerable, de cerca de cinco en la escala de Richter”, advierte uno de los autores del estudio, Thomas Watters.
Las significativas deformaciones que el encogimiento lunar han causado a la superficie del satélite representan un riesgo inminente a cualquier plan de asentamiento humano, lamentaron los especialistas.
El estudio estimó que la luna se ha encogido aproximadamente 50 metros de circunferencia de forma gradual “al enfriarse su núcleo” en lo que va de los últimos cientos de millones de años.
"Nuestro análisis proporciona la primera evidencia de que estas fallas todavía están activas y probablemente producen terremotos lunares a medida que la Luna continúa enfriándose y disminuyendo gradualmente", agregó el científico.