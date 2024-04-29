Marte

¿Arañas en Marte? La explicación detrás de la perturbadora foto de la Agencia Espacial Europea

La sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) logró fotografiar lo que parecen arañas gigantes en la superficie de Marte y la NASA ya había logrado explicar este fenómeno

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Científicos creen que pudo haber vida en Marte antes que en la Tierra: así eran los marcianos

La superficie de Marte continúa sorprendiendo y cautivando tanto a científicos como a entusiastas del espacio. Recientemente, la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha capturado imágenes de lo que parecen ser "arañas" en la región polar sur del planeta rojo.

Aunque estas características evocan imágenes de arácnidos, en realidad son un fenómeno natural fascinante vinculado a los ciclos estacionales marcianos.

Arañas en Marte
Arañas en Marte
Imagen Imagen generada con IA

¿Qué son las "arañas" que fueron captadas en Marte?

PUBLICIDAD

Más sobre Marte

Marte podría chocar con la Tierra y causar el fin de la humanidad: científicos revelan posible fecha 
0:56

Marte podría chocar con la Tierra y causar el fin de la humanidad: científicos revelan posible fecha 

Cultura Pop
Marte podría chocar con la Tierra y provocar el fin de la humanidad en esta fecha, según científicos
1 mins

Marte podría chocar con la Tierra y provocar el fin de la humanidad en esta fecha, según científicos

Cultura Pop
NASA busca voluntarios para unirse a misión simulada a Marte: ayudará a preparar el primer viaje humano
2 mins

NASA busca voluntarios para unirse a misión simulada a Marte: ayudará a preparar el primer viaje humano

Cultura Pop
¿Inglés o español? Un especialista dice qué idioma hablaríamos si colonizamos otros planetas
3 mins

¿Inglés o español? Un especialista dice qué idioma hablaríamos si colonizamos otros planetas

Cultura Pop
NASA encuentra rastros de un lago en Marte y reaviva la teoría de la existencia de extraterrestres
3 mins

NASA encuentra rastros de un lago en Marte y reaviva la teoría de la existencia de extraterrestres

Cultura Pop
Confirman que Marte tiene inmenso depósito de hielo bajo su superficie; ¿podrá albergar humanos?
2 mins

Confirman que Marte tiene inmenso depósito de hielo bajo su superficie; ¿podrá albergar humanos?

Cultura Pop
Así se ve el amanecer y atardecer en Marte: la NASA comparte impresionante video
2 mins

Así se ve el amanecer y atardecer en Marte: la NASA comparte impresionante video

Cultura Pop
NASA revela cómo luce un amanecer en Marte y no podrás creerlo
3 mins

NASA revela cómo luce un amanecer en Marte y no podrás creerlo

Cultura Pop
La NASA capta insólitas imágenes de suelo marciano: así se ve Marte con una de sus lunas
2 mins

La NASA capta insólitas imágenes de suelo marciano: así se ve Marte con una de sus lunas

Cultura Pop
¡Batalla de planetas! Marte está 'bombardeando' nuestro planeta con meteoritos y científicos explican por qué
3 mins

¡Batalla de planetas! Marte está 'bombardeando' nuestro planeta con meteoritos y científicos explican por qué

Cultura Pop

Las supuestas arañas marcianas no son arañas reales, sino formaciones oscuras que se generan cuando la luz primaveral incide sobre las capas de dióxido de carbono depositadas durante los meses invernales.

En primavera, cuando el sol calienta las capas de dióxido de carbono acumuladas durante los oscuros meses de invierno, se produce un proceso espectacular: El hielo de dióxido de carbono en la base de estas capas se sublima, pasando directamente de sólido a gas. Este gas se acumula bajo la superficie y termina rompiendo las capas superiores de hielo, liberándose en poderosas erupciones. Estas erupciones arrastran consigo material oscuro desde las profundidades y lo esparcen sobre la superficie, formando manchas oscuras que varían entre 45 metros y 1 kilómetro de diámetro.

También bajo el hielo se forman patrones similares a los de una telaraña, lo que justifica aún más la existencia de posibles "arañas".

El Orbitador de Gases Traza de ExoMars (TGO) de la ESA también ha contribuido a nuestro entendimiento de este fenómeno, pues ofrece una vista complementaria a las imágenes fotografiadas por Mars Express y permite observar con más detalle estas formaciones.

Las imágenes se volvieron virales y fueron compartidas el pasado 24 de abril por la cuenta oficial de la Agencia Espacial Europea en X (antes Twitter).

Supuestas arañas en la superficie de Marte
Supuestas arañas en la superficie de Marte
Imagen ESA

No es la primera vez que sucede este fenómeno, ya que imágenes como éstas fueron también vistas en mayo de 2018, año en que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) capturó una imagen en la misma región que logró captar la atención de los medios de comunicación, ya que parecían arañas gigantes en la superficie del planeta rojo.

PUBLICIDAD

A pesar de que esto fue fácilmente explicado desde entonces, la NASA ha informado que continuará buscando indicios de vida en Marte o de si alguna vez la hubo en dicho planeta.

Las "arañas" marcianas son un fascinante ejemplo fascinante de cómo los procesos naturales en Marte pueden crear formaciones intrigantes que, a primera vista, pueden dar la impresión de ser otras cosas completamente distintas. A medida que continúen explorando Marte, seguirán desentrañando sus misterios y revelando más detalles sobre su superficie y atmósfera.

En Marte se intenta tener el primer asentamiento humano espacial
En Marte se intenta tener el primer asentamiento humano espacial
Imagen Thinkstock
Relacionados:
MarteLatin American Music AwardsEspacio exteriorAnimalesDescubrimientosCienciaNASA

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD