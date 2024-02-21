NASA

NASA busca voluntarios para unirse a misión simulada a Marte: ayudará a preparar el primer viaje humano

¿Te gustaría experimentar una misión a Marte sin salir de la Tierra? la NASA lo hará posible con su nuevo proyecto donde busca voluntarios.

Por:Lili Diaz
La NASA realiza diversas misiones espaciales y si bien se creería que solo los astronautas las pueden experimentar, resulta que no es así, pues en su más reciente proyecto la agencia reveló que necesita voluntarios que quieran "viajar" a Marte.

NASA anuncia misión de simulación a Marte: ¿cómo puedes aplicar?

En los últimos años el planeta rojo ha sido punto clave de investigación para los científicos, ya que en 2020 se lanzó el Perseverance Rover, un vehículo que se encuentra explorando su superficie y desde entonces, los resultados han servido para conocerlo mejor.

Si bien la llegada de los humanos a dicho astro aún no es una realidad, la NASA confirmó el pasado 16 de febrero en su página oficial que lanzó una convocatoria para encontrar a voluntarios que quieran participar en una misión simulada a Marte.

De acuerdo a la información se seleccionarán a 4 personas para la misión conocida como CHAPEA, para que vivan en un hábitat llamado Mars Dune Alpha, el cual es un ambiente impreso de Marte en 3D de alrededor de mil 700 pies cuadrados y que se encuentra en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Dentro, los seleccionados tendrán que experimentar desafíos puntuales como si estuvieran en el planeta y tendrán tareas especiales. Los resultados ayudarán a la NASA para comprender la complejidad de habitar el planeta de una manera realista.

Ilustración viaje a Marte
Ilustración viaje a Marte
Imagen The Grosby Group
"El hábitat, llamado Mars Dune Alpha, simula los desafíos de una misión a Marte, incluidas limitaciones de recursos, fallas de equipos, retrasos en las comunicaciones y otros factores ambientales estresantes. Las tareas de la tripulación incluyen caminatas espaciales simuladas, operaciones robóticas, mantenimiento del hábitat, ejercicio y crecimiento de cultivos".

Requisitos para ser candidato a la misión simulada de la NASA

La agencia espacial reveló los requisitos puntuales que deben cubrir los potenciales candidatos y entre sus especificaciones se menciona que los voluntarios deberán ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes sanos que tengan entre 30 y 55 años, no sean fumadores, dominen el inglés para comunicarse de una manera fluida con los demás y tener un deseo ferviente por la aventura.

"Los solicitantes deben tener un fuerte deseo de vivir aventuras únicas y gratificantes e interés en contribuir al trabajo de la NASA para preparar el primer viaje humano a Marte".


Además deberán tener un título universitario en ingeniería, matemáticas ,ciencias biológicas, físicas o informáticas, y experiencia posterior en esos campos para poder mandar su solicitud a la página web https://chapea.nasa.gov/ antes del 2 de abril próximo.

NASA abre convocatoria para una misión simulada a Marte
NASA abre convocatoria para una misión simulada a Marte
Imagen Getty Images y The Grosby Group

