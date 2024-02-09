Tus cenizas podrían orbitar la Tierra o 'descansar' en la Luna cuando mueras: Así sería y esto es lo que cuesta

Con el avance de la tecnología, la investigación y la exploración espacial cada vez son más posibles algunos anhelos humanos como el turismo o incluso los funerales fuera de nuestro planeta.

Hoy en día las opciones que tienes sobre qué hacer con tus restos después de morir, van más allá de cremarte y meterte en un nicho dentro de una iglesia, enterrarte en un panteón, esparcir tus cenizas en algún lugar que amaste o incluso colocarlas en una joya para tus familiares o plantarlas junto con un árbol, pues actualmente ya incluso podrían orbitar nuestro planeta o descansar eternamente en la Luna.

¿Desde cuándo existen los funerales espaciales?

La primera vez que escuchamos de esta idea fue en una novela de 1931 de Neil Jones, sin embargo fue hasta los años 90s donde se materializó.

La primera nave en transportar cenizas humanas se lanzó en 1992, siendo cada vez superada por otras.

En ese año, las cenizas de Gene Roddenberry, guionista y productor de la serie 'Star Trek' ('Viaje a las estrellas'), volaron en el transbordador Columbia en la misión STS-52. El viaje duró 10 días, dio 159 vueltas a la Tierra y devolvió los restos del creador a sus seres queridos.

El segundo funeral espacial privado en la historia fue organizado por Celestis con su vuelo Earthview, el 1 en abril de 1997, un avión salió de las Islas Canarias y liberó al cohete Pegasus que llevaba los restos de 24 personas a una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Tardaron cinco años y finalmente las cenizas regresaron a nuestro planeta en mayo de 2002.

¿Quiénes pueden enviar sus cenizas al espacio?

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) ha reservado los funerales espaciales para personajes ilustres, como el astrónomo estadounidense Eugene Merle Shoemaker, cuyas cenizas fueron enviadas a la Luna durante un año en 1998.

Luna Imagen NASA



Posteriormente, NASA mandó a la nave New Horizons para conmemorar al descubridor de Plutón: Clyde Tombaugh, cuyas cenizas aún viajan en el cosmos, pero sobrevolaron Plutón en 2015. El científico se convirtió en el primer humano cuyos restos saldrán del Sistema Solar.

Sin embargo, existen empresas privadas que han ofrecido el servicio para personas que tienen el suficiente poder adquisitivo para contratarlo y honrar así a sus seres queridos.

Desde 1997, la empresa Celetis ha realizado 17 misiones espaciales para llevar cenizas de personas, siendo aproximadamente mil las que han sido honradas con estos funerales.

¿Cómo son los funerales espaciales?

Enviar las cenizas fuera de la atmósfera terrestre requiere de cápsulas herméticas especiales, diseñadas para resistir las condiciones del espacio.

Cuando llega el día, las cenizas son puestas en un cohete, como el llamado Pegasus, que definirá su trayectoria dependiendo del destino de éstas.

Las cenizas pueden ser liberadas en la línea de Karman (frontera que divide a la Tierra del espacio), un poco más allá, gozar sólo de un vuelo dentro de la órbita de nuestro planeta y regresar a la posesión de la familia, e incluso descansar eternamente en la Luna.

¿Cuánto cuesta un funeral espacial?

El viaje al espacio y de regreso a la Tierra, siendo el más sencillo y conómico, cuesta $2 mil 995 dólares (aproximadamente $51 mil 185 pesos mexicanos), orbitar alededor de la Tierra $4 mil 995 dólares ($85 mil 365 pesos mexicanos aprox.) y quedarse en la Luna $12 mil 995 (alrededor de $222 mil 85 pesos mexicanos).

La falla de la misión Peregrine

No todas las misiones de esta índole han sido exitosas, ya que a inicios de año, la misión Peregine, que iba a depositar una cantidad simbólica de restos de 70 personas y un perro, fracasó por fallos técnicos.

La nave contenía el ADN del famoso escritor británico de ciencia ficción Arthur C Clarke.

La empresa Astrobotic fue contratada por la NASA para convertir a Peregrine en la primera nave estadounidense en completar un alunizaje 'suave' en la Luna en 51 años, sin embargo, Peregrine tenía la libertad de vender espacio de carga a otros, enviando otro tipo de objetos, entre ellos cenizas humanas.

Peregrine es parte de una oleada de naves espaciales de empresas privadas que intentarán aterrizar en lasuperficie de la Luna en 2024, el segundo fue SLIM que logró llegar con algunas complicaciones.

Una industria a la alza

Aunque los funerales espaciales aún son controversiales, el negocio se encuentra a la alza con el surgimiento de varias empresas y propuestas, según informan medios de comunicación como el diario español 'El Mundo'.