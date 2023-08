Latina con cáncer se despide de su novio antes de morir: "Te voy a amar en la eternidad"

En redes sociales se esparcen historias desgarradoras que provocan tristeza inmediata en los internautas, así como la de Anyel Moreno, te explicamos.

Mujer le dice adiós a su pareja antes de fallecer y clip se hace viral en TikTok, te hará llorar

La joven venezolana se volvió viral en TikTok después de revelar que sufría cáncer y mostrar cómo poco a poco gracias al tratamiento estaba mejorando cada día, tanto así que con regularidad hacía parodias y las publicaba en su cuenta @anyelmoreno0.

Lamentablemente a pesar de que parecía recuperarse, la enfermedad invadió su cuerpo de una manera muy agresiva, tanto así que ella misma sabía que no podría curarse y tenía que despedirse de sus seres queridos mientras se encontraba internada y postrada en cama.

Fue entonces que le dijo a su novio Ray que grabaran un video en conjunto, pero al sacar el celular y darle play, ella confesó que el clip estaría dedicado a él.

Anyel se enfocó en decirle a su pareja mientras lo veía directamente a los ojos lo mucho que lo quería y que no quería verlo triste una vez que ella partiera.

"Te amo mucho y aunque no estemos casados ni con anillo siempre te voy a amar en la eternidad. Siempre voy a estar a tu lado viéndote, cuidándote hasta el día en que me muera y nos toque reunirnos de nuevo, así que no estés triste, esto es un hasta luego, te amo mucho Ray, te voy a extrañar muchísimo".



Con lágrimas en los ojos Anyel comentó que esperaba sanar y ganarle al cáncer, pero no pudo hacerlo, por lo cual le pidió perdón a su pareja, quien en todo momento acariciaba su rostro y trataba de contener su tristeza ante la situación.

"Pensé que iba a ganar esto, pero no pude, pensé que lo iba a ganar, te lo juro que siempre tuve fe, esperanza, todo para ganar esto, perdón, me tocó a mi otra vez", es como continuó su despedida.



El clip publicado el pasado 27 de agosto se hizo viral inmediatamente obteniendo más de 19 millones de views en menos de 24 horas.

Por supuesto la historia y despedida de la joven hicieron que los usuarios de TikTok terminaran con lágrimas en los ojos.

"¿Quién mas lloro, aparte de mi? La verdad es muy fuerte", "Se me arrugó mi corazón", "Imposible no llorar, el amor que ella le entregó a él jamás podrá ser reemplazo en su vida", "No los conozco y aún así se me partió el alma, no puedo dejar de llorar", "No me hagan eso que tengo el corazón de pollo, soy un mar de lágrimas ahora mismo", "Se que es muy fuerte, pero tuvieron la oportunidad de decirse lo mucho que se amaban y eso no se te olvida", o "Llorar por desconocidos es mi pasión".



De acuerdo al perfil de Ray en Instagram @rainieryerikov, su novia falleció en marzo de 2023 y el clip que compartió fue uno que grabaron en el mes de febrero cuando aún permanecía en el hospital.

