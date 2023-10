Mujer causa polémica al revelar que hace las tareas escolares de sus hijas para que "no se estresen"

Lottie Weaver es una madre influencer que comparte todos los aspectos de su vida en diferentes redes sociales, pero recientemente ha llamado la atención tras confesar que es capaz de hacer las tareas escolares de sus tres hijas.

Madre causa polémica al revelar cómo educa a sus hijas

Mientras se peinaba y maquillaba, Lottie Weaver confesó algunas cosas que hace junto a su esposo para educar a sus hijas, las cuales podrían parecer polémicas para algunas personas.

En el primer punto, Lottie deja claro que prioriza la relación con su esposo, ya que en algún momento las niñas crecerán y se irán de casa, además de que el tema religioso no es un problema en casa, ya que prefieren que las niñas elijan en qué creer.

Pero esta madre no se salvó de la polémica y compartió que no suele prestar mucha atención, o mimarlas demasiado, si alguna de las menores sufre una caída.

“Me encanta que tengo princesas hermosas, pero quiero criarlas para que sean fuertes (...) Mi mayor objetivo en la vida es tener la relación más honesta con mis hijas”, expresó.

“Yo simplemente hago la tarea”: Responde una madre para ayudar a sus hijas

Pero en cuanto a las tareas escolares, Lottie tiene claro que algunas pueden muy estresante para las niñas, por ello ha decidido que las hará por ellas.

“Ayudaré a hacer la tarea de mis hijos con ellos. Sé que todos los padres ayudan, pero si mis hijas están ocupadas o si tienen prisa, o lo que sea, lo voy a hacer porque no voy a hacer que se estresen por problemas de matemáticas para los que no tienen tiempo de resolver. Lo haré, puede que no esté bien, pero ayudaré”, expresó.



Para finalizar su clip, Lottie compartió que hace la mayoría de los proyectos de las niñas porque algunos maestros dejan tareas que pueden ser complicadas, o incluso para niños más grandes.

Internautas opinan sobre Lottie, quien hace la tarea de sus hijas

Como era de esperarse, el clip se volvió viral al alcanzar más de 346 mil visualizaciones, además de abrir una polémica, ya que algunas personas creen que hace lo correcto, mientras que otros opinan que no debería apoyarlos en el ambiente escolar.

“Estoy de acuerdo con todo lo que haces”, “Quiero ser como tú cuando sea mamá”, “Nada eso es controversial”, “Estoy tan contenta de saber que no soy la única que hace la tarea de sus hijos para que ellos puedan hacer otras cosas”, “Mi mamá y tú serían grandes amigas”, “Quiero ser tu hija”, “Tal vez no sea lo correcto”, “La cosa más controversial que haces es mostrar a las niñas en TikTok constantemente” y “Los niños necesitan aprender a lidiar con el estrés, ellos tienen que hacer su propia tarea”, fueron algunos de los textos.

¿Crees que sea correcto que los niños no hagan sus deberes escolares? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.