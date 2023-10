Mujer presume su look para ir al funeral de una amiga y desata polémica: "Yo estaría muy triste"

A pesar que suelen ser tristes e incluso dolorosos, los funerales son eventos muy importantes para todo ser humano, ya que nos permite despedirnos de dicho ser querido y pasar por un proceso de duelo.

Recientemente una mujer se hizo viral al compartir en TikTok el look que eligió para asistir al velatorio de una de sus amigas, abriendo el debate si es correcto hacer un clip sobre ello.

Influcer de moda muestra en TikTok lo que usó para el funeral de su amiga

En su cuenta de TikTok, Beatriz Cadavid, quien se dedica a la asesoría y consultoría en imagen y estilo, además de ser personal shopper (quien elige lo que vas a usar) y asesoría de imagen para eventos, compartió un clip del atuendo que eligió para asistir al funeral de una amiga.

“Hoy me estoy arreglando para ir a un duelo (funeral), a despedir a una amiga muy querida”, dijo Beatriz al inicio de su video.



La asesora de imagen usó una falda holgada, a la altura de las rodillas, combinada con una camisa blanca, además de incluir un cinturón y unos aretes para completar su look.

“No acostumbro ponerme muchas joyas para ir a un duelo porque creo que la discreción en este momento es importante; despedir a una amiga e irnos elegantes es un honor que le hacemos a este momento tan definitivo y triste. A las amigas se les honra con nuestra presencia y nos vamos elegantes para ellas”, expresó.

@beatrizc_asesoradeimagen Un duelo es un momento importante Tiene que ver con lo personal, con lo social y con lo religioso… Decirle adiós a un ser querido, merece que vayamos vestidas con mucho cuidado. Es otra forma de manifestar cariño y respeto. #beatrizcadavid_asesoradeimagen #realfashion #fashionlovers #personalshopper #asesoriadeimagen ♬ sonido original - beatrizcadavid

Video sobre el look para ir a un funeral divide opiniones

El video, que ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones, causó polémica en redes, ya que algunas personas se ofendieron porque realizó dicho contenido, mientras que otras aplaudieron su estilo y contaron sus historias de duelo.

“Qué elegante, todas las vibras de Carolina Herrera”, “¿Cuándo van a entender que un duelo, funeral o velorio se debe tomar de la misma manera que una boda?”, “Me encantó la discreción”, “Ella está hablando desde la amistad y el respeto, no desde el amor. Cuando amas vas modo zombie a enterrar una parte de ti mismo”, “En todos los duelos siempre va la gente arreglada, es la última cita con la persona que se va”, “Pensando en que muere una de mis amigas, me sentiría como atropellada y pienso que mi ser no tendría fuerza para esto” y “Asistir elegantes demuestra que esa persona era alguien importante", "¿Es real que hacen videos para ir a un funeral?", se lee.

¿Quién es Beatriz Cadavid, la mujer que se hizo viral por mostrar su look para ir a un funeral?

En su sitio oficial, Beatriz Cadavid cuenta que estudió Arquitectura y fotografía profesional, además es presentadora, locutora comercial y se certificó como asesora de imagen.

“Tantos estudios han hecho que tenga un ‘ojo’ educado y entrenado para saber las proporciones, el manejo de los colores, las combinaciones ganadoras, los mejores ángulos y saber si las prendas tienen una buena confección (...) Hacerte conocer, querer tu cuerpo y tu imagen es mi aporte a tu vida, que cada día puedas escoger, con seguridad, quién quieres ser”, escribió en su blog.

@beatrizc_asesoradeimagen Una buena camisa blanca Si, camisa, no blusa, de la que ya les he hablado. Hoy les voy a dar un consejo: Compren una buena camisa blanca en la sección de hombres, ¿porque? Porque a ellos les hacen muy bien sus camisas blancas y tanto los cuellos como los puños tienen muy buena estructura. En cuanto a la tela, prefiero que sea de algodón y sin estampado. Esta que les mostré hoy es de @gustavmoscoso en Guayaquil, pero estoy segura que puedes conseguir una buena camisa en la ciudad donde vives… No olvides poner ♥️ comentar que te parece ✍🏻 reenviarlo a una amiga que quieres que también sepa este típ ✅o guardarlo ⬇️ para buscar tu blusa y poderlo mostrar al encargado de la sección! #beatrizcadavid_asesoradeimagen #realfashion #fashionlovers #personalshopper #asesoriadeimagen ♬ sonido original - beatrizcadavid



La asesora de imagen cuenta con más de 127 mil seguidores en TikTok, además de que lleva acumulado más de 1.3 millones de ‘me gusta' gracias a sus videos donde da consejos de moda.

¿Crees que sea correcto hacer videos sobre el look que usarás para ir a un funeral? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.