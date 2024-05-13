Mujer invita a su familia y amigos a su cumpleaños, pero en realidad era su boda: ¿Por qué lo hizo?

Video Hombres en una boda patean el ramo de la novia y causan debate, ¿ninguno se quiere casar?

En un giro sorprendente, Fátima Alvizo, una joven mexicana, organizó una celebración que dejó a todos boquiabiertos. Lo que inicialmente parecía ser una fiesta de cumpleaños para Fátima resultó ser su boda secreta.

El video de este inusual evento se volvió viral en TikTok, generando risas, asombro y comentarios en todo el mundo.

Así organizó la joven su boda secreta, mientras los invitados pensaban que se trataba de una fiesta de cumpleaños

La historia comenzó cuando Fátima invitó a su familia y amigos a lo que creían que sería una reunión para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, al llegar al lugar, los invitados se encontraron con una decoración de boda: flores, luces y con ella vestida de novia. Las expresiones de sorpresa y alegría se reflejaron en los rostros de los presentes mientras miraban a Fátima y a su pareja.

El video, compartido por Fátima en su cuenta de TikTok, muestra el storytime con algunas fotos de este suceso.

La chica relató que un amigo suyo les realizó la invitación al supuesto cumpleaños de ella y su ahora esposo Lalo, a manera de ilustración, incluyendo a sus mascotas y otros detalles muy específicos de ambos. En ella, se les señalaba el lugar, la fecha, la hora y el dress code (estilo otoñal).

Los novios anunciaron en la invitación que quien llegara temprano tendría tacos gratis, pero en realidad lo que querían era que llegaran los invitados, fingir que era una fiesta de cumpleaños normal y como a la mitad de la celebración cambiar sus outfits y salir vestidos de boda, listos para casarse.

Fátima mostró su primer atuendo, que se trató de un vestido color lila, para recibir a los invitados.

A la mitad del festejo, se llevó a cabo el enlace civil de ambos. Aunque los padres del novio no pudieron asistir por motivos de salud, presenciaron el matrimonio por medio de una videollamada.

La joven aseguró que todos los invitados quedaron en shock al presenciar la unión, después de la cual hicieron su primer baile, recibieron felicitaciones, se tomaron fotografías y festejaron con sus invitados. Incluso hubo una banda de norteño.

Boda secreta viral de TikTok Imagen Instagram: Fátima Alvizo

Por supuesto, contrataron a una wedding planner para que todo saliera tal como esperaban.

En total, la boda tuvo un costo de $65 mil pesos mexicanos ($3 mil 820 dólares aproximadamente).

Fátima Alvizo Imagen Instagram: Fátima Alvizo

¿Por qué Fátima decidió casarse sorpresivamente, mientras todos sus invitados pensaron que asistirían a su fiesta de cumpleaños?

La joven explicó en el clip que tanto ella como su ahora esposo son ateos, por lo que no deseaban casarse por la iglesia ni con una ceremonia religiosa y al parecer no querían ser cuestionados al respecto antes de su gran día.

Por otra parte, aseguró que todo lo eligieron a su gusto y presupuesto, sin que nadie más interfiriera en los detalles o preparativos.

"Fui a muchas bodas antes y me sentía muy incómoda por el ritual o las cosas que hacían, porque muchas veces fui amiga de las novias y sabía que habían padecido mucho la situación que las llevó a eso: Tener que invitar a gente que no les caía bien, tener que usar un vestido con el que se sentían incómodas, que sus mamás o sus amigas o sus papás les condicionaran lo que iban a usar, porque lo iban a pagar; y yo y mi pareja no estábamos dispuestos a ello", expresó.



Fátima, quien se considera feminista, tampoco quiso seguir la tradición de aventar el ramo, pues considera que todas las mujeres asistentes están completas sin la necesidad de tener una pareja o matrimonio.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la boda que la mujer organizó diciéndole a los invitados que se trataba de su fiesta de cumpleaños?

La creatividad y la audacia de Fátima para organizar una boda sorpresa en su propio cumpleaños se ganaron el corazón de los internautas.

"Yo todo el video tomando nota", "Ojalá nunca me de flojera arreglarme para un cumpleaños", "Sí, nosotros nos casamos, dimos tacos y les dijimos a nuestras familias una semana antes. Querían opinar, pero ya teníamos todo y no pudieron hacer nada", "Me encanta. Me da gusto saber que hay más parejas celebrando su boda así", "Todo suena mágico y a tu manera", "Qué bonito que cada quién viva y haga lo que le de la gana y lo que le hace feliz", opinaron algunos.