Así fue la millonaria boda frente a las Pirámides de Egipto: las fotos llenas glamour se hicieron virales

No cabe duda que este 2024 es el año de las bodas millonarias, pues ya sucedió una impresionante preboda en la India y otro enlace muy lujoso en Monterrey, México, pero ahora tocó el turno de Egipto, cuyas pirámides fueron testigos del amor y el glamour a todo lo que da.

La exclusiva boda en las pirámides de Egipto del multimillonario Ankur Jain y la exluchadora Erika Hammond se ha convertido en un fenómeno viral.

La pareja, que se conoció en 2022, decidió contraer matrimonio en un escenario idílico el pasado 26 de abril. El lugar elegido fue nada menos que frente a las majestuosas pirámides y la Gran Esfinge de Guiza.

Boda de Ankur Jain y Erika Hammond Imagen Instagram

Así fue la boda de Ankur Jain y Erika Hammond

Para organizar este evento de ensueño, Ankur Jain y Erika Hammond contaron con la ayuda de Zahi Hawass, uno de los egiptólogos más importantes. Los novios dejaron todos los detalles en manos de sus organizadores y, según han explicado en diferentes medios de comunicación, dedicaron gran parte de la inversión a ofrecer experiencias únicas a sus 130 invitados, disminuyendo costos de flores por ejemplo.

La pareja neoyorkina aseguró que pretendía traladar a sus familiares y amigos "a otro mundo completamente diferente".

Durante el banquete, los asistentes disfrutaron de bailes exóticos y una gran fiesta, amenizada con animadores y músicos.

Además, Ankur Jain y Erika Hammond se encargaron personalmente de los costes de transporte y alojamiento para sus acompañantes.

Boda en Egipto Imagen Instagram



Antes del gran día, organizaron una preboda de tres días con lujosos detalles, como un safari en África y la oportunidad de ver el amanecer en la sabana.

Para la fiesta de recepción contaron con la presencia de cantantes, DJ y un gran espectáculo de luces y fuegos artificiales, además de la música que encendió los ánimos de todos los asistentes cuando los ahora esposos subieron al escenario a cantar, bailar y besarse con las pirámides como testigos.

La influencer Serena Kerrigan y Kevin O'Leary (del programa 'Shark Tank'), junto a su esposa Linda; Lance Bass y su marido; Michael Turchin, Robin Thicke y su mujer; y April Love Geary, fueron algunas de las celebridades invitadas.

Boda de Ankur Jain y Erika Hammond Imagen Instagram

Sin duda, esta boda millonaria frente a las pirámides de Egipto quedará en la memoria de todos los presentes como un evento inolvidable.

¿Quiénes son Ankur Jain y Erika Hammond?

Ankur Jain es un multimillonario empresario y filántropo nacido en Nueva York, pero de origen indio. Tiene 34 años de edad y se le conoce por su éxito en el mundo de la tecnología y las inversiones. Jain es fundador y CEO de Kairos, una empresa que se dedica a desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras en áreas como la inteligencia artificial, la biometría y la seguridad.

Por otro lado, Erika Hammond es una exluchadora profesional que ha destacado en el mundo del entretenimiento deportivo. Durante su carrera en la lucha libre, se ganó el apodo de 'La Furia' debido a su estilo agresivo y su habilidad en el ring. Después de retirarse de la lucha libre, Hammond ha incursionado en el mundo de los negocios y la moda, convirtiéndose en una influyente figura en las redes sociales.