Cumplió 50 años y lo celebró como toda una quinceañera: Sus hijos fueron los chambelanes

Existen fiestas de cumpleaños que se vuelven virales en TikTok por celebrarse de manera original y eso fue exactamente lo que vivió la usuaria @lylyveritovargasq, quien organizó una fiesta por sus 50 años con un giro muy especial.

Mujer celebró sus 50 años con una fiesta XV años y se hace viral

Fue mediante un video donde reveló que quiso festejar como si fuera una quinceañera. Es decir usando un vestido con tintes fantasía de color rosa, decorando el salón de fiestas donde hizo el evento y hasta contar con un hermoso pastel de fondant con temática de la época disco.

Lo que llamo la atención de inmediato no solo fue su vestimenta, sino también que en un segundo clip reveló que contó con dos chambelanes, quienes resultaron ser sus hijos, lo cual le dio un significado mayor al vals. En un momento de la noche, los tres pasaron al frente de la pista y bailaron coordinados la canción 'Dancing Queen' de ABBA, demostrando que tienen un lazo muy fuerte.

Los asistentes aplaudieron la creatividad del show y el apoyo incondicional de sus hijos, quienes mostraron su cariño y disposición para hacer realidad el deseo de madre.



En los comentarios, las personas felicitaron a la mamá por su cumpleañosm la coreografía y algunas, mujeres que estaban cerca de cumplir 50 años añadieron que les gustaría tener una fiesta como la suya.

"Tendré que decirle a mi hijo para el proximo año cumplo 50 y se me hace una idea increíble", "No se diga más ya tengo mis 2 varones y en 10 años más que cumplo 50 mis nenes tendrá 30 y 22, seré la reina ese día como tú", "Yo también tendré mis 50 así como si fueran mis XV años", "Qué hermosa, te mereces lo mejor en tu cumpleaños", "Le pido a Dios llegar a esa bendita edad y poder bailar con mi bebé" y"Qué lindos sus hijos que no le dijeron que no", resultaron ser algunos de ellos.

Hizo coreografías de baile con sus hijos, hermanas y sobrinas

Lo sorprendente es que no solo sus hijos aceptaron bailar, pues preparó otro número con sus hermanas y sobrinas, lo cual provocó gritos de emoción inmediatamente.

A pesar de que para muchos no tiene sentido que las mujeres de 50 años celebren su cumpleaños como la quinceañeras, hoy en día hay personas que aprecian los elementos que rodean una celebración, tanto así que se volvió toda una tendencia en redes sociales porque este evento simboliza la libertad de vivir experiencias que trascienden a las normas convencionales, demostrando que nunca es tarde para cumplir sueños.

Esta peculiar fiesta de cumpleaños refuerza la idea de que cada edad trae consigo la oportunidad de crear recuerdos significativos, celebrando el presente y valorando los logros personales y familiares.