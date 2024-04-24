La boda mexicana que costó 3 millones de dólares: tanto lujo causó furor en TikTok
Gerardo Ortiz, La Sonora Dinamita y otros artistas sorprendieron al aparecer este fin de semana en una lujosa boda en Monterrey, Nuevo León, México. Los videos de la tremenda fiesta acapararon la atención en TikTok.
Un evento nupcial en la Nave Lewis del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, México se convirtió en el centro de atención en las redes sociales.
La impresionante boda, que tuvo lugar el 19 de abril, fue un derroche de lujo y una pasarela de celebridades al mismo tiempo. Aquí te traemos los detalles más destacados.
¿Quiénes era los novios de la millonaria boda?
A pesar de lo que pudiera pensarse, los protagonistas de esta boda millonaria no eran artistas famosos, sino Eduardo Sánchez Zumaya y Adriana Lucero Calderón.
Ambos son hijos de políticos y Eduardo es hermano de Gerardo Sánchez, un empresario petrolero.
¿Cuánto costó la ostentosa boda?
Según el periodista Gildo Garza, la boda tuvo un asombroso costo de 3 millones de dólares (10 millones de pesos mexicanos). Este presupuesto permitió crear una experiencia inolvidable para los invitados.
Así fue el vestido de la novia
El vestido de la novia también llamó la atención. Fue un diseño exclusivo de Benito Santos, un reconocido diseñador que ha vestido a celebridades como Thalía, Paulina Rubio, Belinda y Bárbara de Regil.
@angelicawedding
Adriana & Eduardo Maquillaje @Pepe Gutiérrez Vestido #benitosantos #bodamonterrey #gerardoortiz #sonoradinamita #gabitoballesteros #bodadelaño #bodadestino #weddingtiktok #weddingplanner #monterreynuevoleon♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
¿Qué artistas participaron en la lujosa boda?
La boda contó con una impresionante lista de artistas que amenizaron la fiesta. Entre los que se encontraban: La Sonora Dinamita, Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Panter Bélico, Los Recoditos, Los Tigrillos y Tito Double P.
@fernandobv.128
Nos invitaron a una boda y ahora mi novia va a querer que supere esto #fernandobv♬ sonido original - Fernando BV
Las redes sociales se sorprendieron al ver tanto lujo
El regalo más costoso que le dieron a los novios fue un automóvil Porsche blanco. Además, la fiesta fue grabada con drones a control remoto, lo que añadió un toque moderno y cinematográfico al evento.
Los invitados disfrutaron de una variedad de mesas de postres que incluían galletas macarrones, papas fritas, pastelitos de chocolate, gomitas de mango y más. Por supuesto, no podía faltar el tradicional pastel de bodas que, además, estaba acompañado de ocho pasteles de menor tamaño.
@jancarlobalcazar
The wedding of the year ✨ . . . . Weddingplanner @Angelica Wedding Vetido @BENITO SANTOS #gerardoortiz #gabitoballesteros #sonoradinamita #monterrey #wedding @♬ Burning Love (with The Royal Philharmonic Orchestra) - Elvis Presley & The Royal Philharmonic Orchestra
Los videos de este gran evento cuentan ya con millones de reproducciones en tan sólo unos pocos días.
No cabe duda de que la boda de Eduardo y Adriana fue una noche de estrellas, donde el lujo, la música y la elegancia se fusionaron para crear un evento inolvidable.