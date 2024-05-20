Historias virales

Estudiantes de Veterinaria en México se gradúan junto con sus perros: "Increíbles Dogtores"

Estudiantes mexicanos demostraron su amor por los animales en plena graduación de Veterinaria, pues decidieron incluir a sus propios perritos en su foto oficial, razón por la cual conmovieron a los internautas y se volvieron virales

Estudiantes recién graduados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se hicieron virales en redes sociales al incluir a sus perritos en su foto de graduación.

Así fue la celebración de graduación de los estudiantes de Veterinaria junto a sus fieles mascotas

En un emotivo y original gesto, los alumnos de la UNAM decidieron incluir a sus compañeros de cuatro patas en la tradicional foto de graduación.

La generación 2019-2024 posó junto a sus adorables mascotas, creando una imagen única y conmovedora.

La fotografía, que normalmente muestra la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría de la UNAM como telón de fondo, adquirió un nuevo matiz de ternura con la presencia de estos inseparables peluditos.

Los perros, comportándose ejemplarmente durante la sesión de fotos, añadieron un toque de encanto a la ocasión.

En un video compartido en las cuentas oficiales de TikTok e Instagram de la UNAM, se puede apreciar este momento especial, que ha conquistado el corazón de miles de usuarios en línea.

@unam.mx.oficial

Un ¡GOYA! con una suave dedicatoria. 🥰 @Facultad de Veterinaria UNAM Video:@Samantha Aline Gasca #UNAM #Veterinaria #FMVZ #México #Pumas #Universidad #GOYA #médicoveterinario #Graduación #fotodegraduacion

♬ esta parte de mi vida... se llama felicidad - CrashG17

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de los recién graduados de Veterinaria junto a sus perritos?

El clip ya cuenta con más de 2.1 millones de reproducciones y la mayoría de los usuarios de TikTok ha colocado comentarios positivos, pues sin lugar a dudas los 'lomitos' lograron conmover a muchos de ellos.

"Me dieron ganas de llorar", "Hermosos", "Muero de amor", "Increíbles Dogtores", "El perrito que traía su birrete", "Felicidades, Dogtores", "Qué bonito", "Ay, el paraíso", "Así se ve el paraíso, no tengo pruebas, pero tampoco dudas", "Sólo quiero ser uno de ellos", escribieron algunos.


Sin lugar a duas, una graduación inolvidable para estos futuros médicos veterinarios.

