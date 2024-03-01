Joven pospone su boda tras descubrir que estaba casada antes de nacer; su caso se hizo viral en TikTok

Video Así se siente estar recién casados: el trend de TikTok que te hará creer en el amor (y el matrimonio)

Para contraer nupcias en México, el registro civil te pide una serie de documentos para comprobar dicha unión, pero recientemente la historia de una chica llamó la atención, ya que al empezar con los trámites para su boda le indicaron que estaba casada incluso antes de nacer.

Cami Urrutia utilizó su cuenta de TikTok para narrar lo que descubrió mientras estaba haciendo sus trámites para casarse. Resulta que no puede llevar a cabo la ceremonia porque en el registro civil tienen anotado que ya contrajo nupcias en una fecha anterior a su nacimiento.

“Alguien la cag* hace 21 años y por eso no me puedo casar”, explica la joven.



La joven tenía planeado casarse el pasado 28 de febrero, por lo que a inicios de mes comenzaron a llevar sus documentos al registro civil. Días después los volvieron a citar para revisar los papeles y le dijeron que había problema con un acta de nacimiento, así que pensó que se trataba de su novio porque es de otro estado, pero resultó que el problema era de ella.

“Regresó la mujer y me dijo que no me podía casar porque mi acta dice que estoy casada”.



Para comprobar lo que estaba diciendo, la joven presentó su acta de nacimiento, cubriendo los datos importantes, donde muestra que en la parte de anotaciones marginales aparece el acta de matrimonio de sus padres con fecha del 26 de febrero de 1999, la cual toman como la fecha de su boda, acontecimiento que no podría ser posible porque ella nació en el 2002.

“No me puedo casar hasta que vaya al lugar donde me registraron y les pida que me hagan el cambio, le quiten esa anotación, y así ya me podré casar”, precisó.



Al final, resulta que la persona que la registró al nacer hizo todo mal y colocó que estaba casada, así que hasta que arregle ese asunto no podrá llegar al altar.

¿Qué pasó con la joven que aparece en el registro civil como ‘casada’ desde antes de nacer?

Días después, la joven compartió otro video donde actualiza qué pasó con su problema, confesando que no se puede divorciar, como tal, porque no hay un matrimonio, por lo que tiene dos opciones.

Para arreglar la situación, Cami llamó al registro civil de Cuernavaca, donde la registraron sus papás, incluso la directora del registro civil de donde ella vive (no especifica el lugar) habló para pedir ayuda y no lo pudo solucionar.

Viendo su situación, Cami pidió el apoyo de su madre, quien acudió directamente a las oficinas del registro civil y el resultado fue el mismo, nadie sabe cómo arreglarlo porque nunca les había pasado algo similar.

@sadikiprin NACÍ CASADA Y NO ME PUEDO DIVORCIAR🥲 Esta es una actualización del chismesito, la parte 1 está en mi perfil🤭 Hasta la fecha todavía no sé si me puedo casar o no, pero al parecer en mi acta va a aparecer como si tuviera dos matrimonios🥹 #storytime #chismesitotiktok #fyp #camiurrutia #chismesito ♬ sonido original - Cami Urrutia🦋

“La única solución para que yo me pueda casar es demandar al registro civil de donde me registraron, que es un caso que nunca había visto antes. La otra manera en la que me puedo casar y no me quiten esa anotación es tramitando algo que se llama acta de soltería”, expresó.



La acta de soltería la debe tramitar tanto en el estado donde se quiere casar como en el que la registraron, por lo que optó por esa opción y está a la espera de saber la resolución para que pueda contraer nupcias este año.