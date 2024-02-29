Ingeniero de software usa Apple Vision Pro en su boda: Internet reacciona y la cara de la novia lo dice todo

Video Lentes que parecen salidos de un capítulo de 'Black Mirror': levantan controversia en Internet

Los lentes de realidad mixta de Apple, Vision Pro, se lanzaron al mercado el pasado 2 de febrero en Estados Unidos y, de entre todas las historias que se generaron alrededor de este nuevo avance tecnológico, hay una que llamó la atención y se hizo viral, pues una semana después de su lanzamiento, un joven ingeniero de software usó este aparato en su boda.

Con un costo de $3 mil 500 dólares, los Apple Vision Pro causaron furor desde su lanzamiento, pero algunos consideraron una exageración que alguien se casara con ellos puestos, otros opinaron que se trató de una gran idea, pero sin lugar a dudas fue la novia de esta ceremonia quien expresó todo a través de una imagen que se hizo viral en la red social X (antes Twitter).

PUBLICIDAD

¿Cómo fue la foto que se hizo viral del novio casándose con los Apple Vision Pro?

Sin lugar a dudas, fue de gran impacto para los internautas ver a un novio en una boda usar lo Apple Vision Pro, pero lo que llamó más la atención de la gente en la imagen posteada por él en la red social X, desde su cuenta @jahvascript fue la expresión de la novia.

En la imagen, puede verse que mientras el novio está muy sonriente, la novia no luce para nada de la misma manera.



La fotografía se viralizó y fue retomada por algunos medios de comunicación.

¿Cómo fue la boda del ingeniero de software que se hizo viral por casarse usando unos Apple Vision Pro?

Jacob Wright, un desarrollador de software y empresario de 24 años, que vive en Utah, Estados Unidos, fue quien se atrevió a tanto en su boda, sin embargo, aseguró en entrevista para 'Futurism', que no usó los Apple Vision Pro en la ceremonia "por respeto a Dios y a su esposa".

Al salir del enlace matrimonial y durante las fotografías con las damas de honor y los padrinos de boda, recordó que llevaba sus Apple Vision Pro en la mochila que lleva a todas partes en su auto, se lo dijo como broma a su ahora esposa y decidió ir por ellos en medio de la sesión de fotos.

"Mi esposa me dijo: 'No vamos a tomar fotografías con el Vision Pro', pero le dije que era sólo por el meme", declaró Jacob.



El chico aseguró que es la primera vez que usa los lentes en un entorno social, ya que estos "te aíslan" y en realidad los usa más para su trabajo.

Ingeniero se casa con sus Apple Vision Pro Imagen X

Cambree Wright, quien aún es estudiante en la Universidad Brigham Young, se desconcertó por la petición de su pareja, quien insistió en tomarse fotos con los Vision Pro, por lo que ella accedió a que se hicieran al final, cuando todos los demás se hubieran ido, aunque su cara manifestó exactamente lo que pensaba en el momento.

"Parezco enojada en la foto, aunque no estaba realmente enojada, sólo pensé que era gracioso", reveló a 'Futurism'.

¿Qué ventaja tuvo usar los Apple Vision Pro en su boda?

Una de las características más populares de los Apple Vision Pro es su capacidad de capturar imágenes y videos 'inmersivos' o 'espaciales', que, según varios críticos, es como revivir realmente un momento completo en el tiempo, como si este se hubiera quedado congelado.

PUBLICIDAD

Wright captó justo un video con las damas de honor, los padrinos y familiares que asistieron a la ceremonia, para que más adelante, la familia pueda 'sumergirse' en ese recuerdo y volver a vivirlo.

"Creo que será fantástico mostrárselo a nuestros hijos dentro de 20 años. Tal vez, en ese momento, podrán ver el recuerdo como un holograma o algo así", planteó el desarrollador de software.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el novio que usó los Apple Vision Pro en su boda?

Los usuarios de la red social X criticaron el 'atrevimiento' del novio y algunos otros rieron con la actitud de su ahora esposa en la foto que se hizo viral.

"Si ese matrimonio dura más de un año, será un milagro de comunicación", "La cara de la novia lo dice todo", "Esa mirada de '¿qué he hecho?' en la cara de ella no tiene precio", "Dale tiempo y todos querrán una experiencia de bodas AR", "No te preocupes, cuidaré de nuestra esposa cuando estés haciendo tus pequeñas cosas de realidad virtual", "Chica, corre", "Si fuera esa chica, hubiera terminado con él de inmediato", "Los papeles de divorcio ya están", "No está sorprendida", "Es irrespetuoso", "Estará padrísimo revivir el momento grabado en primera persona después", "por los memes jajaja", escribieron algunos.