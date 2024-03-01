Mujer se reencuentra con su novio de secundaria, se casan y conmueven las redes: “Aún tengo esperanza”

Video Divorciados y exparejas demuestran que pueden ser amigos en trend de TikTok: es por sus hijos

Mujer se reencontró con su ex de secundaria, se casan y su hija publica en TikTok video de la boda: los internautas quedaron conmovidos con la historia de amor y más de uno recordó su romance de adolescencia.

Novios de secundaria se reencuentran y se casan

Con las redes sociales dominando al mundo, las historias de amor que parecen sacadas de una película romántica pueden llegar por todos lados para remover fibras sensibles de quienes las ven.

En una de estas tantas historias se pudo ver cómo el destino se encargó de terminar lo que comenzó años atrás y es que una mujer se reencontró con su novio de la adolescencia para ahora sí jurarse amor eterno.

Fue a través de la cuenta de TikTok @alevlza, que Alejandra, la hija de la novia, publicó imágenes de la boda civil en la que se observa a la pareja emocionada firmando sus actas de matrimonio.

El video, publicado el pasado 28 de febrero, suma casi 2 millones de reproducciones y muestra a la novia con un vestido rosa y un discreto accesorio en el cabello, mientras que el novio viste un pantalón casual negro y una camisa azul.

"Recién casados", se lee en la descripción del video sobre el que se nota la leyenda: "Mi mamá casándose con su ex de la secundaria".



En las fotos se ve al ahora matrimonio mostrando sus anillos de casados y de compromiso, en el caso de ella; además, posaron para la cámara con expresiones dignas de un amor de adolescentes.

Aunque muchos se quedaron con ganas de saber más sobre la historia de amor de la pareja, ¿cuándo se reencontraron?, ¿qué pasó con sus anteriores relaciones? ¿cómo reaccionaron sus hijos a este reencuentro?, y más, la hija de la novia no dio mayor detalle.

Historia de amor de novios de secundaria conmueve las redes

El reencuentro de los novios de secundaria que terminó en boda causó nostalgia entre la mayoría de los internautas que se remontaron a sus noviazgos de adolescente.

Y es que, unos recordaron con añoranza sus tiempos de secundaria, otros prefirieron ni invocar a sus ex, mientras que algunos más lamentaron no poder vivir algo como lo del video viral pues no tuvieron un novio de secundaria.