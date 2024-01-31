Mujer ‘celebra’ su boda con una gran dolor; su prometido murió días antes de llegar al altar

Video Se pelean por el ramo y se dan con todo: señoras que se caen, golpes y más

Las bodas son uno de los eventos más importantes dentro de la sociedad, donde dos personas juran estar juntos, al menos hasta el tiempo en que su amor perdure, por lo que es muy triste conocer historias en las que algún miembro de la pareja fallece antes de llegar al altar.

Novia continúa con la ceremonia de su boda, a pesar de que su prometido falleció días antes Imagen TikTok @kaiser9278

Mujer celebra su boda a pesar de que su prometido falleció días antes de la ceremonia

Afrontar la muerte de un ser querido nunca es sencillo, siempre lo rodean una gran cantidad de emociones complejas y pasar un proceso de luto, el cual suele ser muy personal, tal y como le ocurrió a una mujer que decidió casarse a pesar de que su prometido falleció días antes.

En la cuenta de TikTok de @Neycoroney circula un video en que vemos a una novia con su vestido blanco, maquillaje y cabello perfecto, además de su ramo, quien decidió continuar con los preparativos de su boda a pesar de que su futuro esposo murió.

La mujer espera en el altar y al darse la vuelta se percata que dos personas van caminando con la imagen de quien hubiera sido su esposo en una especie de almohada en forma de corazón, momento en que la novia rompe en llanto.



En este evento, la mujer no estuvo sola, ya que sus damas de honor estaban a su lado y algunos de los invitados estuvieron presentes en la ceremonia, acompañándola en ese triste momento.

El clip alcanzó más de 300 mil reproducciones, además de cientos de comentarios de usuarios, de diferentes partes de latinoamérica, que mandaron sus condolencias a la mujer.

“Mis respetos a la novia por tener un corazón tan hermoso. Ese vacío no tiene reemplazo”, “Creo que ella sintió que era necesario cerrar su ciclo, cada quien comprende su duelo”, “Eso sí es demasiado triste, no cualquiera lo haría”, “Te entiendo, yo pasé lo mismo hace 5 años y es muy difícil superarlo” y “Me hizo llorar”, fueron algunos de los textos.

Mujer rinde emotivo homenaje a su prometido que falleció días antes de su boda

Janine es otra mujer que sufrió la pérdida de su prometido Johnny semanas antes de llegar al altar.

Al igual que la novia de la historia anterior, Janine quisó honrar el gran amor que sintió por su prometido y con la ayuda de un estudio fotográfico realizó una sesión en su memoria.

De acuerdo con la información del sitio Del Sol Photography, Janine perdió a su prometido dos meses antes de su boda en 2014.

“Para afrontar su dolor decidió crear una sesión de fotos conmemorativa. Las imágenes y la historia que creamos juntos fue una experiencia catártica y emotiva para ambos. Esta sesión le permitió a Janine redescubrir su feminidad y abrir los ojos una vez más a la belleza del mundo”, destaca el estudio.



La sesión de fotos se realizó en las playas de Tulum, México, en la que Janine usó su vestido de novia para plasmar el final de una etapa, pero el comienzo de un prometedor futuro.

“Realmente sentí que Johnny me sonreía y finalmente me daba la conclusión de que podía vivir mi vida de una manera positiva, pero sin olvidar nunca por qué estaba aquí. Quiero seguir adelante y explorar el mundo”, dijo Janine.



No olvides dejar tu opinión sobre esta nota en la sección de comentarios.